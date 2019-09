Měl jsem hned jasno, Slavia je největší klub v Česku, říká Provod

„Zní to neuvěřitelně. Je to krásný příběh a jsem strašně šťastný, že můžu být v Edenu,“ uvedl pro klubový web levonohý hráč, který může nastupovat na obou stranách hřiště – a to jak v záloze, tak v defenzivě.

„Po odchodu Jardy Zmrhala do Brescie jsme hledali levonohého záložníka. Lukáše jsme skautovali už ve druhé lize, patřil k nejlepším hráčům Budějovic. Jak hrál skvěle loni druhou ligu, tak na to letos stejně navázal. Má parametry pro velký fotbal, může udělat obrovský progres a máme v plánu s ním postupně pracovat tak, aby se v budoucnu stal důležitou součástí Slavie,“ říká o nováčkovi v mistrovském kádru trenér Jindřich Trpišovský.

Provod, jenž ve Slavii podepsal smlouvu do června 2024, je plzeňským odchovancem. Hostoval v Sokolově a od ledna byl v Českých Budějovicích, kterým pomohl dvěma góly a dvěma asistencemi do nejvyšší soutěže, v níž zatím odehrál sedm utkání a vstřelil dvě branky.

„Chtěl bych pomoci Slavii k cílům, které má před sebou. Je to skvělá výzva, na kterou se ohromně těším. Nerozhodoval jsem se ani minutu. Slavia je největší klub v Česku a aktuálně nejúspěšnější, takže bylo jasno,“ prohlásil Provod, který je šestou letní posilou úřadujícího šampiona.

Během léta přišli obránci David Hovorka s Tomášem Holešem z Jablonce. Bahrajnský útočník Júsuf Hilál, který Slavii patřil od zimy, se vrátil z hostování v Bohemians. Následně slávisté zbořili český přestupový rekord nákupem Nicolae Stancia z Al Ahlí a patří jim také liberijský středopolař Oscar Dorley, jehož však nechali pro podzim na hostování v Liberci.