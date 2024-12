Provod po výhře na Baníku: Věděli jsme, že uhrát tady nulu bude základ úspěchu

Parádně Provod poslal míč za ostravskou obranu, za níž si naběhl Diouf, který v souboji s Buchtou vystrčil nohu a poslal balon k levé tyči vedle vyběhnutého brankáře Markoviče.

„Těžký zápas, ale jeli jsem sem s tím, že to bude jeden z těch nejtěžších,“ řekl Provod. „Nikdy se nám v Ostravě nehraje dobře, Baník je tu vždy silný, silný v soubojích, nepříjemný. Fakt hrají hezký fotbal. Hrají dobře, hodně nám to znepříjemnili a my jsme moc šťastní, že odvážíme tři body.“

Ten váš centr na Dioufa byl cílený?

Jo jo, viděl jsem ho a vím, že občas tenhle náběh udělá za obranu přes celou šířku hřiště. Vyšlo to krásně.

Ke všemu míč trefil výborně, byť se musel natahovat.

Čekal jsem, že na to nedosáhne, že to bylo o kousíček rychlejší. Ale on je hodně rychlý, má dlouhé nohy, dobře to dopadlo.

Domácí jste moc do zakončení nepouštěli.

Věděli jsme, že uhrát nulu bude základ úspěchu, že nějaký gól vždycky dáme, že se nám nějaká situace naskytne. Musím samozřejmě pochválit kluky v obraně, protože to měli pořádně složité. Ofenzivní hráči Baníku jsou výborní. Ewerton je skvělý, známe ho.

Slávističtí fotbalisté oslavují gól v utkání s Baníkem Ostrava.

Baník vás ve druhé půlce zatlačil. Bylo to i tím, že máte náročný program a ubývaly vám síly?

Ne, na to bych se vůbec nevymlouval. Bylo to kvalitou Baníku. Věděli jsme, že když se blížil konec zápasu, tak se potřebujeme soustředit na defenzivu. Některé situace jsme ale mohli nahoře dohrát lépe a udržet tam více balonů.

V závěru nastaveného času Ostravští reklamovali ruku ve vašem pokutovém území. Byla?

V tu chvíli jsem už seděl na střídačce, tak jsem se jen modlil. Ale malá dušička ve mně byla. Naštěstí to rozhodčí vyhodnotili pro nás dobře.

Rozhodčí Karel Rouček utkání hodně pouštěl. Jak jste to vnímal?

On je tím vyhlášený. Je to dobře, spoustu situací vyhodnotí správně. Samozřejmě k tomu patří i to, že když se to snaží pouštět, občas je tam faul, který pustí taky, ale zvládnul to. Utkání ukočíroval.

Už je jisté, že přezimujete v čele soutěže. Takže titul už z poloviny máte?

Ta cesta je ještě dlouhá, budeme se snažit jít zápas od zápasu a letos nás ještě čekají dvě těžká utkání venku. Pokud je zvládneme, budeme našemu cíli zase o kousek blíž.

Výhrou v Ostravě jste se ale titulu hodně přiblížili.

Ne, že by se to tady mělo nějak lámat, ale k těm posledním dvěma zápasům nám to hodně pomůže. Vlije nám to energii a krev do žil, že jsme to tady zvládli. Věřím, že to dotáhneme. Musíme se soustředit na každý zápas a jít krok po kroku.

Ostravský Erik Prekop odehrál míč před atakujícím Christosem Zafeirisem ze Slavie.

Baník na rozdíl od předchozích zápasů neměl skoro žádné šance. Nečekali jste, že bude v útoku nebezpečnější?

Není to úplně o šancích, zápas byl hodně těžký. Baník má na každém postu kvalitního hráče, soubojového, vpředu jsou hodně nepříjemní. Mají reprezentanty.

Bylo důležité i to, že obránce Igoh Ogbu uhlídal ostravského útočníka Erika Prekopa?

Igoh je skvělý. Ne že by to na tom měl hru založenou, ale jeho soubojové chování je neuvěřitelné. Kdybych si měl vybrat stopera, proti němuž bych v lize nechtěl hrát, tak je to on. Byl to další skvělý výkon Igoha, ale nejen jeho. Celá defenzíva funguje výborně.