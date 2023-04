Něco nám chybělo, byli jsme zbrklí. Ale nic se pro nás nemění, řekl Provod

Když po boku tiskového mluvčího Michala Býčka přišel mezi novináře, Provod už věděl, že překvapivá ztráta zároveň znamená pád na druhé místo.

„Na hřišti jsme ale vůbec netušili, co se v Liberci děje,“ narážel na sparťanský obrat na severu Čech. „O to víc nás to mrzí. Ve Slavii prostě musíte vítězit, obzvlášť doma,“ litoval šestadvacetiletý záložník.

S Hradcem jste ztratili body v posledních třech zápasech. Mají něco společného?

Hradec je rozhodně velmi nepříjemný soupeř, ale ty zápasy se vyvíjely různě. Tentokrát to nebylo ideální, ale dovedli jsme rychle reagovat na nepříjemný gól soupeře. Ze stavu jedna jedna to musíme zvládnout, lépe dotáhnout, prokázat kvalitu. Byli jsme zbrklí, vyhazovali jsme zbytečně míče a stálo nás to hrozně sil. Hradec byl houževnatý, bránil dobře z bloku. Měli jsme na něj od trenérů recept, ale neplnili jsme jejich pokyny tak, jak jsme měli.

Spadli jste na druhou příčku, jak vidíte nadstavbu?

Nic není ztracené. Pro nás se nic nemění, máme to stále ve svých rukách. Změnilo se akorát rozložení stadionů, kam pocestujeme, budeme mít jiné soupeře doma. Naším cílem je vyhrát, co nás čeká, a když se to povede, nemusíme se dívat doprava a doleva.

Po vleklém zranění jste poprvé odehrál celý zápas. Jak se cítíte?

Cítím se líp a líp, ale pořád to není ideální. Měl jsem dlouhou pauzu, respektive jsem různě naskakoval a vyskakoval... Doufám, že zdraví bude držet a dostanu se zpátky na úroveň, na které jsem byl. Jsem rád, že jsem zvládl celé utkání, ačkoli to asi nebylo úplně v plánu.