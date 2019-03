Ostravský obránce Pazdera: Chceme být v šestce, ale ne šestí

Lukáš Pazdera po svém přestupu do ostravského Baníku nastoupí proti Zlínu potřetí a poprvé doma. Opět to pro něj bude zvláštní duel, byť se ho snaží brát jako všechny ostatní.

„Hlavně je dobře, že hrajeme už v pátek, abychom co nejdříve zkusili odčinit prohru se Spartou,“ řekl Pazdera, který se na jaře vrátil do základní sestavy. V závěru podzimu vinou zranění o místo musel bojovat. „Snažím se makat, tvrdě trénovat. Když je člověk zdravý, může se soustředit jen na výkon. A sám cítím, že forma může jít nahoru,“ podotkl obránce.

Zlín na jaře ještě nevyhrál. Bude mít o to větší motivaci uspět?

To, že se Zlínu nedaří, není pro nás dobré, ale musíme se soustředit na nás, na náš výkon, na to, co chceme hrát my. Pokud podáme výkon jako proti Liberci, můžeme pomýšlet na tři body.

Čím to je, že Zlín má téměř každou sezonu špatné jaro?

Zažil jsem to tam dvakrát. Druhý rok, kdy se nám nedařilo v lize, jsme však vyhráli Český pohár. Až tak špatné to jaro nebylo. Už jsem ale někdy četl, že na jaře se hraje jinak než na podzim, a to Zlínu nevyhovuje.

„To, že se Zlínu nedaří, není pro nás dobré, ale musíme se soustředit na nás, na náš výkon.“ Lukáš Pazdera

V čem je jaro jiné?

Každý honí body na poslední chvíli, jak se říká… Fotbal je jiný. Na podzim je vše uvolněné, i terény jsou lepší. Na jaře přední týmy hrají o titul, ty dole o záchranu. Mezi sebou se to mele, což Zlínu nesvědčí.

Jaký vliv má na hru Zlína nečekaná lednová změna trenéra, kdy Roman Pivarník v zimní pauze nahradil Michala Bílka?

Trenéra Pivarníka neznám, takže nevím… Samozřejmě to, že se jim nedaří, jim určitě nepřidá. Kdyby jim to šlo, každý by říkal: Jo, šlape jim to jako na podzim. Ale kdoví, co se tam děje.

Musíte být v tom utkání o to obezřetnější?

Přijedou v pozici jako minulý týden k nim Bohemka. Ta předtím deset zápasu v řadě nevyhrála a právě tam tu špatnou bilanci zlomila. Takže i oni se budou chtít u nás odrazit.

Ostrava - Zlín Sledujte od 18.00 online.

Neobracejí se na vás známí ze Zlína, samozřejmě v nadsázce, abyste jim utkání pustili?

Neobracejí… Tento týden jsem ani s nikým v kontaktu nebyl. Ale po zápase určitě nějaké hecování a srandy budou.

Budou pro vás ve zbytku základní části ligy rozhodující domácí zápasy, abyste se udrželi co nejvýše? Venku vás totiž čekají samí silní protivníci – Slavia, Plzeň a Jablonec.

Domácí zápasy jsou vždy důležité. Pokud zvládneme Zlín jako minule Liberec, tak budeme všichni spokojení. Každopádně venku nás čekají těžké zápasy, ale v naší lize se dá hrát s každým.

Na sedmý Zlín máte náskok osmi bodů. To už byste si místo v elitní šestce měli udržet.

Do konce je osm zápasů, což je dvacet čtyři bodů. Týmy pod námi by musely nasbírat o deset bodů více než my, což pro ně bude těžké. Díváme se na sebe. Rádi bychom byli co nejvýš. A že chceme být v šestce, neznamená, že chceme být šestí. Budeme usilovat o třetí čtvrté místo. Prostě, co to půjde.

Takže nějaké uspokojení v závěru sezony nehrozí?

Někdo to tak může vnímat a říkat si: Jo, jsou v pohodě… My ale hrajeme o body, o prestiž, o prémie. Chceme být co nejvýš.