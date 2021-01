Pro Viktorku dejchám, líčil Matějka. V Plzni se konečně dočkal šance

„Odmalička jsem v Plzni, tady jsem doma, pro Viktorku dejchám. Jsem hrozně rád, že jsem s klukama v áčku a můžu naskakovat na hřiště,“ líčil 23letý Matějka.

Na podzim sbíral první starty ve Fortuna lize za České Budějovice, v zimě už plzeňského kouče Guľu přesvědčil a zůstal v kádru.

I těch deset minut proti Pardubicím pro vás bylo výjimečných?

Jednoznačně. Mám z toho velkou radost, užil jsem si zápas hodně. A hlavně jsem rád, že jsme utkání zvládli a získali důležité tři body.

Ale byla to pořádná dřina.

Věděli jsme, že to nebude jednoduché, že Pardubice budou hrát hodně urputně. To se přesně potvrdilo. Paradoxně po červené kartě, kterou dostali, to pro nás bylo ještě složitější než na začátku, kdy jsme si vytvořili dost příležitosti. Ale vložené úsilí se nakonec vyplatilo.

Nakonec jste sehrál důležitou roli i u prvního gólu Milana Havla, který dlouho studoval VAR. Byl jste si jistý, že ho uznají?

Zpočátku ne, protože jsem nevěděl, co přesně rozhodčí budou řešit. Ale odstavoval jsem si hráče a ten tečoval míč Havlisovi do běhu. Proto to ofsajd být nemohl.

Nakonec jste soupeře udolali 2:0 a ukončili sérii tří zápasů bez vítězství. Ulevilo se vám hodně?

Určitě. I na gól jsme čekali dlouho, ani v Příbrami jsme ho minule nedali. Myslím, že to pro všechny byla veliká úleva. Doufám, že tyhle tři body pro nás budou psychickou vzpruhou, že to teď nastartujeme a pojedeme dál.