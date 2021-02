Plzeňský útočník Matějka: Gól dobrý, ale chtěl jsem výhru

Matějka se nabudil ve středu, kdy pomohl dvěma trefami k výhře nad Přepeřemi v poháru.

Dal jste gól, bod však máte jen jeden. Máte smíšené pocity?

Převládá zklamání. Za branku jsem rád, ale chtěl jsem si ji užít se třemi body. Škoda.

Čemu přičítáte, že jste po nadějném úvodu nedokázali dovést utkání k vítěznému konci?

Jednoznačně proměnit šance, které jsme měli. Myslím, že jsme do zápasu dobře vstoupili a dali jsme rychlý gól. Produktivita nás ale trápí, příležitosti si vytváříme, ale nedokážeme dát víc branek. Pak nás to stojí zbytečně body.

Sám jste se po příchodu na hřiště rychle dostal do slušné šance.

Ke mně se to po rohovém kopu odrazilo, já si to kolenem nějak přiklepl, ale byl jsem v záklonu a skoro jsem míč ani netrefil. Takže bohužel...

Své první ligové trefy v plzeňském dresu jste se ale chvíli před koncem dočkal. Jak se vůbec z vašeho pohledu rodila?

Věděl jsem, že Kayamba jde ze strany, tak jsem se snažil hledat místo ve vápně. Viděl jsem Beauguela, byl na přední tyči, tak jsem se snažil naběhnout do prostoru, do kterého jsem si myslel, že by mohl centr přiletět. Balon jsem viděl až na poslední chvíli, tak jsem tam jen strčil hlavu a naštěstí jsem to trefil pěkně.

Pomohly vám dva přesné zásahy ze středečního pohárového zápasu proti Přepeřím? Dostal jste se do pohody?

Určitě jo. Góly útočníkovi vždycky pomůžou a i tentokrát jsem šel na hřiště s pokynem dát branku a pomoci naší hře vepředu. To se i povedlo, ale jak říkám, je prostě škoda, že nemáme tři body.