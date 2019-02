Jubilejní start s prvním gólem. Takhle jsem si to vysnil, řekl Masopust

Těsně před pauzou zakončil ukázkový brejk: rychlý náběh za obranu, přesný centr od Stocha, stačilo nastavit kopačku.

Čekání na ligové jubileum Ještě v dresu Jablonce Lukáš Masopust nastoupil na začátku listopadu na Dukle, ale vítězství 6:2 si příliš neužil. Dal sice gól, ale po tvrdém faulu Ďurici musel po dvaceti minutách ze hřiště a kvůli zraněnému kolenu pak pauzíroval do konce podzimu. Až v pondělí znovu vyběhl k ligovému utkání: po 150. v kariéře a poprvé v novém klubu. V dresu Slavie se uvedl gólem.

„Miňo mi to nádherně připravil a já to jen slíznul. Krásný zážitek, navíc pod naší severní tribunou. Ta atmosféra mě úplně strhla,“ tvrdil po hladkém vítězství 4:0.

Byl to lehčí zápas než jste čekali?

Ze začátku ne, protože Slovácko na nás bylo dobře připravené, houževnaté, koncentrovali se, běhali, a bylo těžké tu jejich hru rozbít.

Ale po pauze už se hrálo na jednu bránu.

Rozhodli jsme naši silou v zakončení, efektivitou. A druhou půli už jsme si hlídali.

Cítíte, že vaše pozice ve Slavii je po minulých dnech silnější? Ve čtvrtek úspěšná premiéra v Genku, v pondělí i první gól.

Jsem samozřejmě rád, že jsem ty dva zápasy odehrál a podepsal se na výsledku, rozhodně mi to pomáhá, cítím se sebevědomější. Ale jaká je moje pozice, to se vůbec neodvažuju říct. Je nás tu spoustu, hrát může každý. Uvidíme, co vymyslí trenér.

Byl jste nervózní, když jste první tři soutěžní zápasy ve Slavii jen proseděl na lavičce?

Přiznám se, že ano. Ale snažil jsem si to nepřipouštět, opakoval jsem si, že to jednou přijde a když jsem se trochu oklepal, nastoupil jsem v Genku. Celou tu dobu jsem ale byl připravený.