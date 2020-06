Slávistický palič i spasitel. Proč Masopust dresy nemění a jak ho tíží jméno

, aktualizováno

Je to paradox. Fanoušci mu často vyčítají, že je palič šancí, přitom tenhle chlapík má patent na důležité góly. V srpnu jeho placírka poslala fotbalovou Slavii do Ligy mistrů. V září se trefil v derby se Spartou. Před deseti dny díky jeho ráně sešívaní dovezli aspoň bod z Ostravy. A minulou neděli jediným gólem zařídil tři body doma proti Zlínu. To díky Lukáši Masopustovi má fotbalová Slavia před startem nadstavby titul pořád na dosah.