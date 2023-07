Gól z půlky? To se mi povedlo snad jednou při tréninku, líčil slávista Masopust

Náhradníci si prý před vaší trefou vyprávěli, že byste to mohl zkusit, protože brankář hodně vybíhá?

No jo, jenže oni seděli ve stínu, zatímco na mě pařilo slunce. Navíc jsem je ani neslyšel. Ale dostal jsem hodně času, neviděl jsem nikoho nabíhat, gólman venku, tak jsem to zkusil. Kdybych to netrefil, asi by to nikomu nevadilo, protože to není žádná šance. Ale jsem za rád, že to dopadlo.

I první gól byl pěkný, levačkou obstřelem. Který byl hezčí?

Já nevím. První gólovou střelu jsem chtěl utáhnout, aby tam nestačil gólman doběhnout. Víte co, já jsem hlavně rád, jak jsme k zápasu přistoupili celkově. Góly byly odměna za to, jak jsme hráli poctivě.

Ale s Plavšičem jen poločas. Jaké bylo vidět, jak jede na nosítkách k sanitce.

Hrozné. Přišel jsem k němu, zrovna když ho doktor šil. Měl velkou, snad pěticentimetrovou skobu na puse. Snad to bylo jen roztržené, ale nevypadalo to vůbec hezky. Je nám ho líto. I na prvním kondičním soustředění utrpěl šrám na noze a dva dny netrénoval. Má smůlu, snad bude brzy v pohodě.

Vás osobně znovu čeká perný boj o místo. Jak to vnímáte ve třiceti letech? Není to čím dál náročnější?

Je. Přece jen každý rok vyjde z mládeže dost kluků, kteří se dál a dál ohrávají, takže boj je těžší a těžší.

Fotbalisté Slavie se radují z gólu v zápase s Pobrezovou.

I proto jste tak často sbíhal z pravého kraje zálohy do středu, abyste zaujal?

Snažím se pohybovat, jak to cítím. Ale s trenérem jsme byli domluvení, abych si chodil do středu hřiště a přečísloval to tam. Soupeř hrál na dva střední záložníky a já jim do toho vznést zmatek.

Jak na vás vlastně působila Podbrezová? Pod českým trenérem Skuhravým se snaží hrát kultivovaný fotbal.

Zprvu nás skvěle napadali, začali hodně dobře. My měli málo prostoru na kombinaci, nedokázali udržet balon a hřiště navíc rychle vyschlo, tak to kombinacím ani nenahrávalo. První půli hrála Podbrezová hodně dobře, druhou půli jsme to chytili líp.

Vyhráli jste pohodlně, navíc potřetí za sebou. Hodně pozitivní?

Jsme ve Slavii a tady se musí vyhrávat pořád. Kór pro nové kluky je dobré, aby si na ten fakt zvykli co nejdřív. Zvedá to sebevědomí a všechno je pak lepší.

Hned v sobotu následuje další zápas s Queens Park Rangers.

I když sestava bude jiná, věřím, že to zvládneme zase.

Nemrzí vás, že u toho nebudete?

Je nás tady devětadvacet... Jsem rád, že jsem si zahrál od začátku proti Podbrezové. Každý z nás si musí svoje místo vybojovat. Můžeme být všichni rádi, že jsme ve Slavii.

Každé léto trávíte na soustředění v Aigenu. Není to už velká rutina?

Jsem tu počtvrté a mně to určitě nevadí, protože rád jezdím na stejná místa. Nerad něco měním, navíc je tu na hotelu krásný wellnes.