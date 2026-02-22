Masopust zpátky v Edenu: Bál jsem se, že budu naměkko. Chorý? Nebylo to příjemné

Hlasatel je vyzval a oni se přidali. Nejen z nejhlasitější severní tribuny, ale i z ostatních koutů stadionu se ozývalo jméno bývalého slávisty, který v Edenu získal čtyři trofeje.
Masopust se rozhlédl a zatleskal.
Od šéfa ligy Tomáše Bárty a zástupců obou týmů mezitím dostal památeční sako, které patří všem členům Klubu legend. „Vyšlo to krásně. Moc za to Slavii i Liberci děkuju. A do toho skvělí fanoušci. Když jsem tady hrál, nevybavuju si, že by takhle skandovali jméno soupeře. Vážím si toho, naměkko jsem přece jen byl. Ale naštěstí to na mě v zápase snad nebylo znát.“
Slavia porazila Liberec 1:0.
Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý
„Hrozná škoda, že jsme v první půli nevyřešili jednu nebo dvě šance, které jsme měli,“ kroutil hlavou Masopust. Diakité i Mahmič prověřili brankáře Staňka střelami ze střední vzdálenosti. Právě rakouský šikula pak při přečíslení ještě servíroval balon Maškovi před prázdnou bránu, jenže tomu scházel krok.
„Když chcete na Slavii uhrát body, musíte takové šance proměnit. Bez toho to nejde,“ krčil rameny.
Stačil jste vůbec vnímat, jak vyhecované utkání se hrálo?
V zápase nejsem schopný ze hřiště vnímat, co se děje mezi střídačkami. A to říkám bez jakéhokoli alibismu. Viděl jsem, že tam létaly žluté karty, ale co přesně se tam dělo, vážně nevím.
Co na hřišti?
Takhle to tady je. Lidi vás bičujou k těm nejlepším výkonům, proto sem chodí, tohle chtějí vidět.
Vnímat jste však musel odvolané góly a penaltu. Jak to s hráči zamává?
Když je to v náš prospěch, je to příjemné, když ne, stojí to za dvě věci. Ale vážně: škoda, že se tím hra tolik rozkouskovala. Nám video dvakrát pomohlo, jednou ne. Tak to je. Jsem rád, že rozhodčí tuhle možnost mají, protože v rychlosti si občas nejsou schopní všimnout, co se stalo.
Vypjatý večer v Edenu: fanoušek na hřišti, dohady i odvolané góly. Liberec cítil křivdu
Na pozici stopera jste musel odvracet spoustu centrů. Jak těžké to pro vás bylo?
No, jeden odkop nohou jsem nezvládl a nahrál přímo slávistům, což nebyl záměr, ale netrefil jsem to. Bylo tam moře rohů a autů, ale centrů ze hry na poměry Slavie tolik ne. V tom nám to, konkrétně mně, trochu usnadnili. Připravovali jsme se však normálně, od trenérů máme jasný plán, jak chceme tyhle situace bránit.
Jak jste chtěl bránit Tomáše Chorého, se kterým jste se na hřišti často střetával?
Kdybych byl jako Angie N’Guessan, asi bych to měl jednodušší. Ale s mými parametry je to složitější. Choras má možná přes sto kilo, já kolem osmdesáti. Je to reprezentační útočník, střílí spoustu gólů, umí se prosadit, skvěle hraje tělem, nebylo to jednoduché ani příjemné.
Hodně jste po sobě šli. Ostré souboje, na konci na vás křičel. Co jste si povídali?
Takové klasické Chorasovy věci při zápase, nechtěl bych to dál komentovat. (úsměv)
Vyhrocený zápas, to mám rád! Tři body jsou nesmírně cenné, řekl Chorý po Liberci
Těžil jste v zápase i z toho, že Slavii znáte?
S klukama jsem v kontaktu, sleduju skoro všechny jejich zápasy, mám je nakoukané. Ale styl je pořád podobný, trenéři si do něj vybírají hráče, moc se toho nemění, věděli jsme, že tam bude spoustu nákopů a spoustu náběhů, počítali jsme s tím a byli připravení. Ale chyběl nám vstřelený gól.