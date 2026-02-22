Chance Liga 2025/2026

Masopust zpátky v Edenu: Bál jsem se, že budu naměkko. Chorý? Nebylo to příjemné

  10:17
Tušil, že ho čeká dojemný návrat. Po necelých šesti letech v Edenu jako soupeř. Navíc s předzápasovým ceremoniálem, během kterého přijímal gratulace za svůj třístý ligový start. „Bál jsem se, že budu naměkko,“ líčil Lukáš Masopust, který na Slavii dorazil s Libercem. „A když domácí fanoušci začali skandovat moje jméno...“
Lukáš Maspust (uprostřed) ve vzdušném souboji v zápase na Slavii, kam se s...

Lukáš Maspust (uprostřed) ve vzdušném souboji v zápase na Slavii, kam se s Libercem vrátil jako soupeř. | foto: ČTK

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Libercem.
Slávistický obránce David Jurásek s dcerou Valentinou po utkání s Libercem.
Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého s libereckým brankářem Tomášem...
Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.
15 fotografií

Hlasatel je vyzval a oni se přidali. Nejen z nejhlasitější severní tribuny, ale i z ostatních koutů stadionu se ozývalo jméno bývalého slávisty, který v Edenu získal čtyři trofeje.

Masopust se rozhlédl a zatleskal.

Od šéfa ligy Tomáše Bárty a zástupců obou týmů mezitím dostal památeční sako, které patří všem členům Klubu legend. „Vyšlo to krásně. Moc za to Slavii i Liberci děkuju. A do toho skvělí fanoušci. Když jsem tady hrál, nevybavuju si, že by takhle skandovali jméno soupeře. Vážím si toho, naměkko jsem přece jen byl. Ale naštěstí to na mě v zápase snad nebylo znát.“

Slavia porazila Liberec 1:0.

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

„Hrozná škoda, že jsme v první půli nevyřešili jednu nebo dvě šance, které jsme měli,“ kroutil hlavou Masopust. Diakité i Mahmič prověřili brankáře Staňka střelami ze střední vzdálenosti. Právě rakouský šikula pak při přečíslení ještě servíroval balon Maškovi před prázdnou bránu, jenže tomu scházel krok.

„Když chcete na Slavii uhrát body, musíte takové šance proměnit. Bez toho to nejde,“ krčil rameny.

Stačil jste vůbec vnímat, jak vyhecované utkání se hrálo?
V zápase nejsem schopný ze hřiště vnímat, co se děje mezi střídačkami. A to říkám bez jakéhokoli alibismu. Viděl jsem, že tam létaly žluté karty, ale co přesně se tam dělo, vážně nevím.

Co na hřišti?
Takhle to tady je. Lidi vás bičujou k těm nejlepším výkonům, proto sem chodí, tohle chtějí vidět.

Vnímat jste však musel odvolané góly a penaltu. Jak to s hráči zamává?
Když je to v náš prospěch, je to příjemné, když ne, stojí to za dvě věci. Ale vážně: škoda, že se tím hra tolik rozkouskovala. Nám video dvakrát pomohlo, jednou ne. Tak to je. Jsem rád, že rozhodčí tuhle možnost mají, protože v rychlosti si občas nejsou schopní všimnout, co se stalo.

Vypjatý večer v Edenu: fanoušek na hřišti, dohady i odvolané góly. Liberec cítil křivdu

Na pozici stopera jste musel odvracet spoustu centrů. Jak těžké to pro vás bylo?
No, jeden odkop nohou jsem nezvládl a nahrál přímo slávistům, což nebyl záměr, ale netrefil jsem to. Bylo tam moře rohů a autů, ale centrů ze hry na poměry Slavie tolik ne. V tom nám to, konkrétně mně, trochu usnadnili. Připravovali jsme se však normálně, od trenérů máme jasný plán, jak chceme tyhle situace bránit.

Jak jste chtěl bránit Tomáše Chorého, se kterým jste se na hřišti často střetával?
Kdybych byl jako Angie N’Guessan, asi bych to měl jednodušší. Ale s mými parametry je to složitější. Choras má možná přes sto kilo, já kolem osmdesáti. Je to reprezentační útočník, střílí spoustu gólů, umí se prosadit, skvěle hraje tělem, nebylo to jednoduché ani příjemné.

Hodně jste po sobě šli. Ostré souboje, na konci na vás křičel. Co jste si povídali?
Takové klasické Chorasovy věci při zápase, nechtěl bych to dál komentovat. (úsměv)

Vyhrocený zápas, to mám rád! Tři body jsou nesmírně cenné, řekl Chorý po Liberci

Těžil jste v zápase i z toho, že Slavii znáte?
S klukama jsem v kontaktu, sleduju skoro všechny jejich zápasy, mám je nakoukané. Ale styl je pořád podobný, trenéři si do něj vybírají hráče, moc se toho nemění, věděli jsme, že tam bude spoustu nákopů a spoustu náběhů, počítali jsme s tím a byli připravení. Ale chyběl nám vstřelený gól.

23. kolo

24. kolo

Kompletní los

22. kolo

23. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
15. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15



Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta získala s předstihem maďarského stopera

Sledujeme online
Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté si vypracovali příležitostí snad na deset branek, ale dokázali proměnit jedinou. A to ještě se štěstím. Proto v úvodním utkání play off Konferenční ligy doma s Lausanne pouze...

Skuhravý kritizoval i chválil. Umím vyhrát i špinavě, ale netěší mě to, přiznal

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Když jde o hru, je pedant. Chce, aby jeho tým fanoušky fotbalem bavil. V zápase s Pardubicemi ale trenér Slovácka Roman Skuhravý upřednostnil výsledek před uměleckým dojmem. „Zlepšuji se. Musím se...

22. února 2026  10:45

Pohledný zápas to nebyl, uznal Trpišovský. Na derby vyhlíží návraty marodů

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje na průběh utkání s Libercem.

Také se nechal strhnout vypjatou atmosférou utkání a několikrát se u postranní čáry rozvášnil. O to víc si pak trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský cenil těsné domácí výhry 1:0 nad...

22. února 2026  8:59

Vyhrocený zápas, to mám rád! Tři body jsou nesmírně cenné, řekl Chorý po Liberci

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól proti Liberci.

Už na konci zápasu působil dojmem, že toho má tak akorát. Když pak slávistický útočník Tomáš Chorý přišel po výhře nad Libercem (1:0) do tiskového centra, opřel se jednou rukou o stůl a s prázdným...

22. února 2026  7:48

Poprvé bez Daridy - a Hradec tápal. De Sciglio cítil, že není připravený, řekl Horejš

Momentka z utkání mezi fotbalisty Hradce Králové a Zlína.

Jeden otazník přišel dva dny před zápasem se Zlínem, druhý jen několik hodin před ním. První se týkal toho, zda přijde bývalý italský reprezentant De Sciglio. Druhý pak toho, zda se podaří nahradit...

22. února 2026

Vypjatý večer v Edenu: fanoušek na hřišti, dohady i odvolané góly. Liberec cítil křivdu

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Libercem.

Těsná, ale o to důležitější výhra Slavie. A také od první do poslední minuty totální hrana. Ostré souboje, drsné střety i hmatatelná nervozita, která se v Edenu přelévala ze hřiště na střídačku a...

21. února 2026  23:17

City na dostřel Arsenalu. Souček s West Hamem bez gólů, ztratily Chelsea i Villa

Spokojení Erling Haaland s trenérem Pepem Guardiolou po vítězství Manchesteru...

Už jen dva body! Rozdíl mezi Arsenalem, lídrem fotbalové Premier League, a druhým Manchesterem City se opět snížil. Pronásledovatelé zvítězili ve 27. kole 2:1 nad Newcastlem díky dvěma gólům...

21. února 2026  23:03,  aktualizováno  23:06

Hlavní je, že koleno drží, těší jarního jabloneckého kanonýra Nebylu

Jablonecká radost z gólu Sebastiana Nebyly proti Karviné.

Na začátku podzimní části měl klíčovou roli v základní sestavě fotbalistů Jablonce, na konci října si ale slovenský záložník Sebastian Nebyla poranil koleno a z ligových trávníků zmizel. Po úspěšné...

21. února 2026  20:02

Jablonec - Karviná 1:0, třetí místo uhájil Nebyla, hosté prohráli počtvrté v řadě

Jablonecká radost z gólu Sebastiana Nebyly proti Karviné.

Za čtyři jarní kola vstřelili jediný gól, fotbalisté Karviné nezvládli ani utkání v Jablonci, kde ve 23. kole Chance Ligy prohráli 0:1, už počtvrté po restartu soutěže. Domácím vystřelil tři body a...

21. února 2026  17:45

Hradec - Zlín 0:0, souboj sousedů v tabulce bez gólů. Hosté znovu uhráli nulu

Zlínský brankář Stanislav Dostál chytá míč v utkání proti Hradci Králové.

Tříbodový rozdíl mezi nimi zůstane i nadále. Královéhradečtí fotbalisté ve 23. ligovém kole sice uhájili náskok nad tabulkovým sousedem, nicméně prováhali šanci na vstup do elitní šestky. S nováčkem...

21. února 2026  17:26

Artis zahájil útok na první ligu šestigólovou remízou s Opavou

Fotbalisté Artisu Brno při penaltovém rozstřelu ve 3. kole MOL Cupu proti...

Fotbalisté Artisu Brno na úvod jara remizovali v domácí dohrávce 14. kola druhé ligy s Opavou 3:3. Ambiciózní klub až v závěrečné desetiminutovce dotáhl dvoubrankové manko, dvěma góly se blýskl...

21. února 2026  17:17

