První šanci „zvoslil“, další proměnil. Mohli jsme jen ztratit, řekl Masopust

„Jak důležitý ten gól byl, se ukáže na konci sezony. Ale v tomhle zápase nám hodně pomohl,“ uznal Masopust, který se po zimní příchodu z Jablonce v nejvyšší soutěži trefil počtvrté.



Kouč Trpišovský: Modlil jsem se, ať Lukáš nepřestřelí Když se Masopust deset minut před koncem dostal do šance, trenér Jindřich Trpišovský možná trochu zapochyboval. „Souhlasím, že toho v kariéře spálil už dost. Na druhou stranu má ve sto padesáti ligových startech padesát gólů nebo asistencí, což je na krajního záložníka slušné. U něj to je o klidu, kdyby ho měl větší, už dávno hraje Premier League nebo bundesligu,“ řekl slávistický kouč.

Deset minut před koncem nejančil, po Bořilově zpětné přihrávce se zklidnil a levačkou po zemi uklidil míč k tyči. Slavia vedla 1:0.

„Plzeň poctivě bránila, my jsme se velmi těžko dostávali do šancí a do finální fáze. Bylo to náročné,“ odfoukl si Masopust po utkání.

Přitom jste mohli branku vstřelit daleko dřív. Třeba po protiútoku tří proti jednomu, který jste s balonem táhl. Nevyčítal jste si, že jste brejk nezakončil?

Já jsem ten typ člověka, který by v každé situaci nejraději ještě přihrával, hledal spoluhráče. Ani nevím, v jaké jsem byl přesně pozici, ale na zadní tyči jsem viděl Petera Olayinku a chtěl jsem mu nahrát. Zvoslil jsem to.

Plzeň v zápase nikam nespěchala, jak náročné pro vás bylo dostat se do obvyklého tempa?

Viktorka takhle v posledních zápasech hrála, nepouštěla se do složitých rozehrávek, radši nakopli míč dopředu a chtěli hrát jednodušší fotbal. Nám chyběla v zápase lehkost, možná větší nadhled.

Byli jste vzhledem k promrhanému náskoku nervózní?

V našich hlavách to určitě bylo, protože Plzeň tady neměla co ztratit, zatímco my jsme mohli ztratit opravdu hodně. Jsme moc rádi, že jsme to zvládli.

A po středečním zápase s Jabloncem už teoreticky můžete slavit.

Matematicky ano, může se to stát, ale myslet na to teď ještě nemůžeme. Všichni víme, jak Jablonec na Slavii hraje, že mu to tady jde, takže nás rozhodně nečeká nic jednoduchého.

Dokážete si vůbec ještě představit, že byste o titul přišli?

Nad tím snad ani nebudu přemýšlet.