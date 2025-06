V Boleslavi se na mě chystají, tuší fotbalista Mašek, který zběhl do Liberce

Mašek má za sebou prvních pár tréninků na libereckém stadionu U Nisy. Konečně se tím pro něj uzavřelo období, které pro mladého hráče muselo být dost stresující.

Kolem přestupu Maška a jeho parťáka Vojtěcha Stránského bylo totiž v posledním roce hodně zlé krve. Liberec se oba hráče snažil zlanařit už loni v létě a Mladá Boleslav se proti tomu ostře ohradila.

„V období letošních letních prázdnin se představitelé FC Slovan Liberec snažili usilovně, až téměř na hraně fair způsobů, odlákat z mladoboleslavského kádru perspektivní fotbalisty Lukáše Maška a Vojtěcha Stránského. Oba však severočeskému vábení ve shodě s vedením mladoboleslavského klubu odolali,“ informoval tehdy středočeský klub na svém webu.

„Nabídka přišla pod vlivem toho, že oběma končí 30. června 2025 smlouva, a nestalo se poprvé, kdy se Liberec této okolnosti snažil využít, což je asi běžná praxe v českém fotbalovém prostředí.“

Oba hráči následně v zimě podepsali Liberci, jaro však ještě strávili v Mladé Boleslavi. A od jejích příznivců to pořádně schytávali. „Snažil jsem se nevšímat si toho, ale není nic jednoduchého, když na vás fanoušci řvou to, co řvali. Bylo to nepříjemné, ale to je fotbal,“ říká Mašek.

„Chápu, že se to fanouškům nelíbilo. Berou zápasy s Libercem jako derby, města jsou půl hodiny od sebe. Já jsem se to snažil neřešit.“

Po stvrzení odchodu na sever Čech se trochu obával i jarního přeřazení do boleslavského B-týmu, ale k tomu vedení klubu nepřikročilo. „Sedli jsme si a musím říct, že představitelé Boleslavi hráli fér hru. Mávli nad tím rukou a chovali se ke mně dobře,“ vzpomíná Mašek, který na jaře za Boleslav nastoupil do deseti ligových zápasů.

Přestup do Liberce vysvětluje jednadvacetiletý boleslavský rodák takto: „V Boleslavi jsem od čtyř let. Těm, co to nechápali, jsem vždycky říkal, že potřebuju změnu. Liberec se mi líbil ve všech směrech, tak jsem zvolil tuhle cestu. Věřím, že se tady z fotbalového hlediska můžu dál rozvíjet.“

Mašek patří už od útlého věku k ostře sledovaným českým talentům. První ligové minuty začal sbírat už v šestnácti letech. To bylo v sezoně 2020/21. Od té doby nasbíral 69 ligových startů, ve kterých vstřelil šest gólů. Další zápasy si šikovný ofenzivní hráč připsal v mládežnických reprezentacích.

V liberecké kabině se nyní potkal se svými známými Hlavatým, Gabrielem nebo Plechatým. I s trenérem Radoslavem Kováčem se dobře zná. „Když jsem byl z Boleslavi na hostování v Chrudimi, on tehdy trénoval v nedalekých Pardubicích. Jezdili jsme se dívat na zápasy a z tribuny vypadal jako velmi dobrý trenér, a teď to i ukazuje,“ podotýká Mašek.

Kromě fotbalového prostředí si pochvaluje i samotný Liberec, kde už si sehnal bydlení. „Je to hezčí město,“ srovnává s Mladou Boleslaví.

Na startu letní přípravy U Nisy však zažil i menší šok. To když se dozvěděl, že v prvním ligovém kole se Liberec představí... v Mladé Boleslavi. „Všichni v kabině mi to hned říkali. Taky mi přišlo pár zpráv od kluků z Boleslavi, že se na mě chystají. Ale já se těším.“

Na otázku, jestli nemá strach, že od bývalých spoluhráčů dostane nakopáno, odpověděl pohotově: „Oni dostanou.“