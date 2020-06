Projev lepší, teplická bída trvá. Zlomit to! velí univerzál Mareček

„Každý zápas si říkáme, že to už zlomíme, ale pořád ne a ne. Poslední dva zápasy byl herní projev slušný, hráli jsme po zemi, bylo to fotbalové, byly šance, to je pozitivní. Snad to teď doma s Příbramí zlomíme už i výsledkově a do skupiny o udržení půjdeme aspoň v lepší náladě,“ přeje si teplický záložník Lukáš Mareček.

Označení záložník není v jeho případě v poslední době úplně přesné. Kritický nedostatek obránců přinutil kouče Hejkala, aby ryzího tvůrce hry přeškolil na stopera. Vzadu naskočil na Spartě i v Českých Budějovicích.

„Bližší je mi hrát střední zálohu, ale nemáme jinou variantu, tak to beru. Problém mi to nedělá, snažím se tam uplatnit prvky ze zálohy, a když to jde, rozehrát přesně. Problém mám trochu třeba s náběhy za obranu, kolikrát na to reagujeme pozdě, já konkrétně to nemám moc rád. V tom se projevuje, že nemám návyky stopera,“ vidí Mareček.

Minule doma s Jabloncem Teplice přišly o remízu v nastavení, v Českých Budějovicích ztratily vedení 1:0 poté, co od 35. minuty hrály bez vyloučeného Radosty. „Samozřejmě to zápas ovlivnilo, ale i v deseti jsme hráli dobře. Bohužel tomu chybí ten bodový zisk. Dostali jsme hloupé góly, to nás sráží.“