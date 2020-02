Jako bychom se báli hrát, nechápal teplický krach Mareček

„Samozřejmě to problém je. Tohle byl zápas o šest bodů, potřebovali jsme ho vyhrát. Ale přijdou ještě další. Jak se říká, nejlepší náplast je další zápas. Věřím tomu, že příště navážeme alespoň na náš výkon ze druhé půle, nebo to bude z naší strany ještě lepší,“ neztrácí víru univerzál Lukáš Mareček, největší zimní teplická posila.

Co způsobilo vaši porážku v jarní ligové premiéře?

Vlastními chybami jsme si nechali utéct první poločas, a pak se nám to horko těžko honilo. Ve druhé půli jsme přešli do čtyřobráncového systému, to nám svědčilo víc, měli jsme i nějaké stoprocentní šance, ale Olomouc byla produktivnější a my z náporu vytěžili jen gól. Už to nevrátíme, je potřeba být příště lepší v koncovce.

Vaše defenziva v první půli vypadala hodně zranitelně.

Je pravda, že Olomouc na nás byla nachystaná, věděla, jak na nás hrát. Nám chyběl pohyb, prohrávat 0:3 v poločase je hodně kruté, těžko na to hledám slova. Ale bohužel je to tak, už to nezměníme, je potřeba se z toho poučit a nejlépe hned další zápas bodovat.

I přesto, že jste v poločase ztráceli 0:3, to po obrátce úplně beznadějné nebylo. Šancí jste měli minimálně na vyrovnání dost.

První poločas jsme se tam dostávali těžce, ale i tak jsme měli dvě šance. Za stavu 0:2 jsme měli dát na 1:2, místo toho jsme inkasovali gól do šatny, to by se nemělo stávat. Ale bohužel je to fotbal. Ve druhé půli jsme na nepříznivý vývoj dokázali zareagovat, ale bohužel jsme nedali šance.

Ty naopak proměňoval váš bývalý parťák se Sparty Lukáš Juliš.

Julda měl vydařený vstup do jara, my jsme si s ním neporadili, příště to musíme vyřešit líp. Je vidět, že je to gólový útočník, dostane se do vápna, dokáže si najít prostor i přesně zakončit.

Po povedené přípravě se od vás čekal i dobrý vstup do jarní části ligy, proč to nevyšlo?

To, co jsme v zimě natrénovali, jsme nedokázali přenést do zápasu. Lidi přišli na stadion, a my jako bychom se najednou báli hrát. Že budeme prohrávat 0:3 v poločase, to nečekal asi vůbec nikdo, samozřejmě ani my. Můžeme si za to ale sami. Nevím, jestli to bylo o přístupu, ale hned od první minuty jsme se nechali zatlačit, to by se nemělo stávat. Musíme se nad tím zamyslet, aby se to neopakovalo.

Aspoň že jste to ani za stavu 0:3 nezabalili, ve druhém dějství jste herně dominovali.

Za stavu 0:3 už není co ztratit, nechtěli jsme to jen dohrát. Přechodem na čtyřobráncový systém jsme si začali vytvářet šance, z nichž mohly přijít dva tři góly, ale chyběla nám produktivita. Olomouc své šance využila, proto vyhrála.

Jaký je váš osobní dojem z ostré premiéry v dresu Teplic?

Samozřejmě jsem si jarní start představoval trochu jinak, ale bohužel to dopadlo takto. Musíme se z toho poučit a rozebrat si to, ale pak už se za tím moc neohlížet a poprat se o body v dalších zápasech, co přijdou.