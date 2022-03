Body a nula vzadu, to je základ, říká plzeňský záložník Kalvach

Po víkendu mají Západočeši tříbodový náskok na druhou Slavii, jež prohrála v Liberci.

Souhlasíte, že jste proti Teplicím odehráli netradiční duel?

Bylo to hodně těžké, hlavně ve druhé půli. Když je vás o jednoho míň, tak se hraje vždy složitě, navíc Teplice hrají celkem slušně. Dobře jsme to odbránili, do ničeho jsme je nepustili. Naštěstí jsme vyhráli.

Zápas ovlivnilo několik sporných momentů, po kterých se dlouze zkoumal videozáznam.

Nám se to tentokrát ve druhé půli trošku hodilo, ale jinak to příjemné nebývá. Když na to však jsou situace, tak se zasáhnout musí.

Myslíte, že vyloučení Milana Havla bylo oprávněné?

V první moment se mi to na červenou úplně nezdálo, ale rozhodčí dostal podnět od videa. Je to na nich.

Původně sudí vytáhl žlutou.

Faul to byl, ale na červenou mi to nepřišlo. Bylo to hodně ze strany. VAR to ale takhle viděl a rozhodčímu poradil. To je vše, co bych k tomu řekl.

Vyděsilo vás, že budete muset hrát celý poločas v oslabení?

Asi jsem se nelekl, ale samozřejmě to není nic příjemného. Chtěli jsme to odehrát jinak, ale stalo se.

Znovu jste vyhráli o gól, neinkasovali jste. Plzeňská klasika.

Víme, o co hrajeme. Každý z nás je v tomhle zodpovědný a nula vzadu je základ, abychom zápasy zvládali. Jsem rád, že se nám to daří.