Už zase máme chuť. Závěr ligy je pro nás hodně důležitý, říká plzeňský kapitán

Jeho trefa ze závěru prvního poločasu nasměrovala fotbalovou Plzeň k vítězství 2:0 a zpátky na druhé místo tabulky první ligy. Byla čtvrtá v sezoně.

„První sezonu v Plzni jsem měl v lize pět branek, poslední ročníky vždy asi maximálně dvě. Z tohoto pohledu je to tedy střelecky povedená sezona. Ale hlavně jsem rád, že mi to tam zase spadlo a pomohl jsem týmu k výhře,“ řekl Kalvach.

Motivovala vás sobotní remíza Baníku se Spartou? Ten výsledek vám v cestě k návratu na druhé místo nahrál.

Je to tak, všichni jsme to vnímali. Chtěli jsme se posunout zase na druhé místo. Je to náš cíl před nadstavbou, znamená výhodnější pozici. Jsem rád, že jsme to zvládli. Čekají nás ještě dvě poslední kola, musíme uhrát šest bodů a věřím, že v nadstavbě to pak dotáhneme.

Ale po přestávce to pro vás nebyl jednoduchý zápas. Souhlasíte?

První půle byla velmi slušná, z naší strany povedená. Hráli jsme aktivně, tak jsme to chtěli. Po přestávce přišla na začátku taková naše klasika, zbytečně jsme zalezli. Ale přežili jsme jejich dvě šance po nebezpečných hlavičkách a myslím, že závěr už jsme zase kontrolovali.

Vnímáte, že po vyřazení v Evropské lize máte v domácí soutěži větší prostor na odpočinek?

Asi ano. Poslední zápasy to bylo vidět, předtím bylo znát, že po evropském poháru nám o víkendu něco chybí. Teď už naplno vnímáme, že závěr ligy je pro nás hodně důležitý. Máme chuť a víme, o co hrajeme.

Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi se snaží hlavičkovat v utkání proti Slovácku.

V dresu Slovácka se do Plzně vrátil váš bývalý spoluhráč Michael Krmenčík. Připravovali jste se na něj speciálně?

Neřekl bych, že bychom se připravovali přímo na něj. Spíš na všechny jejich útočníky. Jsou vysocí a nepříjemní. To se potvrdilo ve druhé půli, když šel Krmenčík dolů a šli tam Klíma s Kvasinou. Jsou to dobří hlavičkáři, začátek druhé půle nám to vzadu také moc nešlo. Ale stopeři to uhráli skvěle.

Celé utkání na vaší straně odehrál mladý bek Paluska. Vidíte v něm budoucnost Plzně?

Určitě. Ať nastoupil v lize či v Evropě, roste každým zápasem. Je to výborný fotbalista, potřebuje nyní sbírat minuty, aby se vyhrál. Myslím, že bude patřit brzy mezi nejdůležitější hráč Viktorky.

Teď před sebou máte dva zápasy na hřišti Bohemians 1905. Nejprve ve čtvrtek ve čtvrtfinále MOL Cupu, v neděli v předposledním kole základní části první ligy. Jak těžké bude je zvládnout?

U nich to nikdy není jednoduché. A nebude. Ale naším cílem je postup v poháru a v lize chceme udržet druhé místo. Věřím, že obě zvládneme.