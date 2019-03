Zavřel jsem klukům pusu, radoval se olomoucký střelec Kalvach

Tu druhou však načal hned dvěma trefami na Dukle, které pomohly Sigmě k výhře 4:0. „Za první gól jsem rád a ten druhý, to už byla v tomto zápase taková třešnička,“ smál se 23letý odchovanec. „Hlavně, že ty trefy vedly k bodům,“ cení si.

Výsledek 4:0 naznačuje jednoznačný průběh, bylo to tak ale i na hřišti?

Ze začátku určitě ne, Dukla hrozila z brejků a víme, že mají silnou kombinační hru. To se jim dařilo a měli i nějaké standardky. Pak jsme dali gól a všechno se trochu uklidnilo. Naštěstí jsme do půle přidali druhý a po přestávce jsme si zápas celkem pohlídali a přidali i další branky.

Říkal jste si, že po padesáti zápasech v lize už bylo načase se konečně trefit?

Kluci mi to pořád připomínali, tak jsem rád, že jsem jim na chvilku zavřel pusu. Doufám, že hlavně budeme sbírat body a třeba ještě nějaký gól přidám.

Vyhráli jste potřetí v řadě. Vrací se zpět ta loňská úspěšná Sigma?

Samozřejmě to ještě není ideální. Je tam strašně moc technických chyb, dopředu zbytečně kazíme, ale je to dané situací. Je pro nás cenné, že jsme tři důležité zápasy zvládli a zase jsme se odrazili od toho dna. Teď se můžeme soustředit na další soupeře.

Jsou pro vás výhry i ujištěním, že jste fotbal nezapomněli?

Samozřejmě s body sebevědomí přibývá. Budeme na tom pracovat, aby to bylo ještě lepší.

Před dvěma týdny jste vyhráli na Bohemians, nyní na Dukle, budete do Prahy jezdit rádi?

Za dva týdny máme Spartu, tam to bude určitě o něčem jiném. Ale budeme chtít i tam odehrát dobré utkání a zvládnout ho.