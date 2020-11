Juligól a jeho nový svět. Jak dlouho ho ještě Sparta může udržet?

On byl hrdinou dne. Těžko byste mezi osmačtyřiceti mančafty v Evropské lize hledali výraznější výkon. Sparta ve čtvrtek překvapila vítězstvím 4:1.

Juliš šokoval gólparádou. I když - šokoval opravdu? Kdo Julišovu kariéru sleduje, narazil už několikrát na bod, že tenhle borec má prostě patent na góly.

„Tedy když ho nic nebolí,“ připomene agent Martin Říha, který s Julišem spolupracuje dobrých třináct let. Bohužel v těch posledních byl Juliš bolavý až příliš. Kolena, rameno a především zpropadené chodidlo, které mu spravili až při speciální operaci v Belgii. Víc jezdil po klinikách, než kopal do míče.

Až se zdálo, že ten bezelstný mládenec z Chrudimi, který před pěti lety pomáhal Spartě pohotovými trefami, navždy sklouzne do stínu.

Vybaví se vám, co dělal třeba před rokem? Hrával za sparťanské béčko (naštěstí pod trenérem Kotalem, o kterém ještě bude řeč) a děkoval za hostování v ligové Olomouci. Kalendářní rok 2020 už patří jemu: 21 zápasů, 22 střel přímo na branku, 17 gólů!

Je zbytečné dodávat, že se do Sparty vrátil, pod trenérem Kotalem válí za áčko a vysloužil si novou smlouvu do roku 2023.

Páni, to je zvrat!

„Nechci urazit pánaboha, ale to nejhorší má Julda snad za sebou. Když bude takhle nastavený, neměl by ho minout národní tým ani velký přestup,“ praví manažer Říha.

Všimněte si přezdívky Julda, protože jinak mu fotbaloví kamarádi neřeknou. Přesně vystihuje hráče, kterému bude za pár týdnů šestadvacet. Je zodpovědný i bezelstný, je upřímný, nadprůměrný i obyčejný. Řekne, co cítí. Neokecává. Dělat s ním rozhovor je zábava. „Byl jsem nervózní jako prase. Celý den jsem se potil a byl asi čtyřikrát na záchodě,“ řekl v televizním přenosu, když v mrazivém únoru 2016 trefil postup do osmifinále Evropské ligy.

Tehdy byl Julda ještě kluk z Chrudimi, který se narodil, aby mohl střílet góly. Teď je zbraní, kterou si Sparta hýčká.

Mezitím si prošel očistcem úrazů i úzkostí, která vrcholila pod koučem Stramaccionim. Juliš nehrál, neviděl perspektivu, měl problém ráno vstát z postele. Věčný usměváček padl do deprese.

A teď střih!

Manželka Tereza ho podržela, když se mu třásly nohy. V Olomouci chytil správný vítr, dostal se do pohody a dokonce si dodělal maturitu. Vidíte, co s fotbalistou provede pár povedených měsíců? Při nedělním šlágru proti Plzni, který bude ozdobou restartované ligy, bude Julišovo číslo 39 patřit mezi nejsledovanější.

„Julda akceleroval, i když se mu přestávalo věřit. Bezvadně využívá přihrávek po zemi, umí uplatnit rychlost, je to borec do tahu. On vám nepoběží rozbít obranu silou, nerve se o míč zády k brance, zato si umí dokonale najít prostor. Ale to jste přece mohli vidět v Glasgow,“ popisuje agent Říha.

To jsme tedy mohli: poprvé pálil pohotově levačkou pod břevno, podruhé si mazaně stáhl balon a zakončil technicky pravačkou, potřetí mu stačilo sledovat kolegu Karlssona na levém křídle a pak nastavit nohu na jeho pobídku.

A co dál? Cifra 500 tisíc eur, kterou udává specializovaný portál Transfermarkt, rozhodně nevypovídá o Julišově aktuální ceně. Zvlášť pokud by dostal dodatečnou pozvánku do reprezentace, kterou čekají tři listopadové výzvy.

Julišův manažer podotýká: „Působím především na italském, francouzském a španělském trhu, tam by se mi Julda líbil, kombinační fotbal po zemi mu sedí. Ale pozor, pořád platí, co jsme si řekli před lety: Nejdřív se prosaď doma, hraj pravidelně za Spartu, v dobrém světle se ukaž v pohárech, zabojuj o nároďák, pak uvidíme.“

První tři body už si Juliš může odškrtnout, čtvrtý se blíží.

A co pak uvidíme?