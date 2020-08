Gól za Spartu po třech letech. Úžasný start, ani jsme o něm nesnili, řekl Juliš

V sobotu to bylo víc než tři roky, kdy pětadvacetiletý útočník obě „série“ ukončil. V premiéře nového ročníku Fortuna ligy na hřišti Zbrojovky Brno nastoupil od začátku a po deseti minutách skóroval. Spartu poslal do vedení 2:0, celkově jeho tým vyhrál 4:1.

„Pro mě důležitý moment. Každému útočníkovi se uleví, když na gól nečeká dlouho,“ poznamenal do kamer televize O2.

V éře Stramaccioniho si od prvního kola proti Bohemians v létě 2017 už nezahrál, za jeho nástupce Hapala paběrkoval.

Na podzim 2018 hostoval v Bohemians, pak ho trápilo zranění. Loni na podzim střílel góly za sparťanské béčko ve třetí lize, na jaře oslnil na hostování v Olomouci osmi brankami.

I to mu pomohlo k návratu do áčka Sparty. A v přípravě si vybojoval místo v základní sestavě na úkor nejlepšího střelce minulé sezony Libora Kozáka i Benjamina Tetteha.

A v Brně přispěl k povedené sparťanské premiéře.

„Byl to úžasný start, poločas čtyři nula, o tom jsme ani nesnili. Druhý poločas už se spíš dohrával, my jsme zvolnili a měli jsme tam pár ztrát, ale nakonec to bylo v pohodě,“ říkal pro klubovou televizi.

„Brno je nováček, mohlo to být složité. Hlavní je na začátku nedostat hloupý gól. To se nám povedlo a suverénně jsme to zvládli.“

Sparťané byli efektivní, udeřili z každé šance. Juliš si naběhl na centr Štetiny a ve skluzu usměrnil míč mimo dosah brněnského brankáře.

„Říkal jsem si, že v první půli jsme měli tak pět střel a vedli jsme čtyři nula. I na tréninku to vypadá dobře, dáváme hodně gólů. Nepůjde to asi udržet v takovém stylu, ale góly budeme dávat dál,“ poznamenal.

Sparta začala sezonu v nezvyklém rozestavení se třemi stopery, pěti záložníky a dvěma útočníky. Juliš byl na hrotu s Adamem Hložkem, který je téměř o osm let mladší než on.

„Teď jsme spolu trénovali čtrnáct dní v kuse. Myslím si, že si můžeme vyhovět ještě víc, on třeba hodně vyhrává hlavy a já tam bývám pozdě, protože ani nečekám, že ji vyhraje. Jde nám to spolu už teď a můžeme být ještě lepší,“ podotkl.