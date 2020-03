Julišovy zlaté olomoucké časy: Do čeho teď kopnu, to mi tam spadne

Lukáš Juliš zažívá v Olomouci krásný fotbalový restart. Sparťanský útočník, který přišel do Sigmy v zimě na hostování do konce sezony, aby se po těžkém zranění vrátil do ligového kolotoče, se za Hanáky trefil ve třech zápasech počtvrté.



Naposledy pomohl trefou postoupit v českém poháru přes Jablonec (3:1) do semifinále.

S olomouckými spoluhráči jste se sehrál náramně.

Nemůžu si to vynachválit. Jenom škoda že jsme neudělali teď v Opavě nějaké body, tam to šlo. Ale jinak jsme spokojení, nebo já osobně jsem spokojený. Nejde jen o góly, i když jsem rád, že je teď dávám, ale hrajeme dobře. Přijde mi, že se nám daří kombinačně, to mám rád.

A vám to padá.

Za chvíli to přestane padat a pak se budete ptát, proč to nepadá. Já jsem dal hodně gólů už na podzim ve třetí lize a útočník potřebuje dávat góly. Přišel jsem sem, chytil začátek a zatím to padá. Už je to takové, že do čeho kopnete, to tam spadne. Doufám, že se mě to bude držet a nějaké góly ještě dám.

Jablonečtí stopeři vám dopřáli hodně času.

Blbě jsem si to zpracoval, měl jsem míč pod nohou. Jugas to myslím minul. Takhle jsem dal gól i v Opavě, do druhé vlny. Je tam víc prostoru. Řekl jsem Martinovi Hálovi, ať to tam hraje, a zatím to vychází.

Styl Sigmy vám tolik sedí?

Martin Hála mi nahrává skoro na všechny šance. Vyhovuje mi, jak to hrajeme. Nejsou to bezhlavé centry. Kluci se kouknou, vidí, kde my s Mojmírem Chytilem nabíháme, o to je to lehčí.

I se šikovným Chytilem si vyhovíte, že?

Vyhovuje mi, že chodí do hlav, já moc hlavičky dlouhodobě nevyhrávám. Zatím se nám daří. Teď je začátek, hráli jsme spolu tři zápasy, vychází nám to. Doufám, že to vydrží až do léta.

Pak se vracíte do Sparty. Nebo se něco změnilo, když je na nový trenér Kotal?

Do léta jsem tady. Nic se Se Spartou jsem prodloužil na rok.

A v neděli jí budete držet v derby proti Slavii.

Určitě. Je mi kluků líto, mám hodně velkých kamarádů, se jsem byl dlouho. Když jsem viděl, jak tady prohráli, pak remizovali se Zlínem, je to hrozné. Derby můžou zvládnout spíš, než kdyby jeli třeba do Karviné. Slavia taky není v top formě, klukům věřím.

Dnes se losuje semifinále poháru. Hádám, že se chcete Spartě vyhnout, abyste mohl nastoupit.

Doufám, že to tak bude. A když ne, tak ji třeba zase kluci porazí. Ne, nechci, aby se hrálo se Spartou!

Třetí Jablonec jste vyřadili s přehledem. Rychlost na pomalejší obránce platila.

Rychlost platí na každého. Ale my jsme hlavně super drželi balon, kluci v záloze hráli skvěle, oni neměli skoro vůbec balon. Šlo o to, jestli dáme gól. Pak už to bylo jednodušší. Kluci hráli skvěle i vzadu. Až za stavu 3:0 je to už takové uvolněné. Na začátku měli jeden závar a pak až ten gól. Když dobře bráníte, odvíjí se od toho i útok. Důležitý byl první gól, co dal Martin Hála po krásné přihrávce Davida Housky.

Vycházely vám náběhy a diagonální pasy za obranu. Takový byl plán?

Trenér to takhle chce hrát a my tak už hráli i minulé zápasy, třeba v Teplicích. Daří se nám to, doufám, že to tak bude pokračovat.

V Teplicích jste se nastartovali?

Kluci hráli dobře už v přípravě.

Prahnete po trofeji?

Před zápasem jsme si říkali, že jsou dva zápasy do finále a finále už je super. Uvidíme, jaký bude los.

Šanci v sestavě po čase dostali González a Látal mladší, zvládli to. Značí to šíři kádru?

Určitě, každý, kdo nastoupí, může hrát úplně stejně jako ti, co mohou hrát od začátku.

Cítíte i na tréninku, že je konkurence, že místa jsou zdvojená?

Jo, tréninky jsou kvalitní od prvního dne, co jsem přišel. Troufnu si říct, že jsou stejně kvalitní jako ve Spartě.

Překvapila vás kvalita v Sigmě?

Když mě sem pan Jílek posílal, čekal jsem, že to tak bude, takže jsem nebyl překvapený. Ty kluky znám, už když jsem proti nim hrál tam se Spartou, nebo Bohemkou, říkal kterými jsem, že jsou dobří, že nemají být až desátí. To už jsou pak takové rozdíly, jestli dáte v Opavě gól, nebo nedáte. Kdybych dal v Opavě v desáté minutě gól, jak mi to uskočilo, tak jsme třeba vyhráli a jede se dál. To jsou rozdíly, které pak v těchto klubech chybí.

Bude zítřejší znovu domácí zápas proti Jablonci v lize těžší než středeční pohárový? Soupeř dostane od trenéra Rady za uši.

Mně se moc nelíbili, jak hráli, ale myslím, že to bude jiný zápas. Pohár nám sedl celkově. Vůbec jsme neztráceli balony v přechodové fázi a dávali jsme góly. Ještě jsem nezažil, že budeme hrát se stejným soupeřem za tři dny znovu, ale je to spravedlivé. Nemusíme hrát ve 14.30, za dva a půl dne, s někým, kdo nehrál pohár. Bude to pro oba stejné. Doufám, že to zvládneme.