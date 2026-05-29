Chci s Libercem dokázat něco velkého, hlásí zkušený stoper Hůlka

Po dlouhých letech se však rozhodl pro zásadní změnu: přesun do Liberce.
„Cítil jsem, že potřebuju změnu a novou výzvu. Když jsem poprvé slyšel o zájmu Slovanu, byl jsem mile překvapen. Ten klub mi byl sympatický. Za poslední dva roky prošel obrovskou změnou,“ prohlásil jednatřicetiletý stoper, který má na kontě už 278 ligových startů a 22 gólů. „Jsem rád za to, co se mi v Bohemians povedlo a že jsem tam měl důležitou roli, ale to neznamená, že bych se nechtěl ještě posunout. Vděčím tomu klubu za strašně moc, protože z relativně neznámého jména udělal hráče, kterého v českém prostředí každý zná, ale teď už je to pro mě uzavřená kapitola.“
Liberec měl o Hůlku zájem už delší dobu, nakonec se však jeho transfer uskutečnil až nyní. „Na začátku to vypadalo, že bych se mohl do Liberce dostat dřív než teď. Dělal jsem pro to všechno, ale neměl jsem to ve svých rukou,“ řekl Hůlka. „Na druhou stranu jsem viděl, jak velký o mě má Slovan zájem. Bylo pro mě důležité dohrát sezonu se vší vážností, což se povedlo. Teď už jsem ale nastavený na to, že mě čeká něco nového.“
Lukáš Hůlka pochází z malé vesnice na Mladoboleslavsku. Fotbalově vyrůstal právě v akademii Mladé Boleslavi a prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry. V počátcích ho však dvakrát zabrzdilo vážné zranění kolena.
Už jako devatenáctiletý poprvé naskočil do první ligy. Později z Mladé Boleslavi zamířil na hostování do Hradce Králové a Bohemians, kam nakonec v lednu 2019 definitivně přestoupil.
Po vypršení smlouvy teď míří z Ďolíčku k Nise. Se šestým týmem uplynulé ligové sezony podepsal kontrakt do roku 2029.
„Doufám, že budu dalším dílkem do mozaiky, která už je skvěle postavená, a že pomůžu klubu dosahovat cílů, které má,“ řekl Hůlka odhodlaně. „Jsem rád, že jdu někam, kde ten klub jde správnou cestou a kde mi věří. Slibuji, že udělám vše pro to, abychom dosáhli něčeho velkého.“
Liberec má mladý tým a Hůlkův příchod mu dodá další zkušenosti. „Lukáše není potřeba moc představovat. Je to zkušený hráč, který hraje spolehlivě a dokáže být užitečný jak v defenzivní, tak v ofenzivní činnosti, zejména při standardních situacích. Očekáváme od něj stabilitu výkonů a to, že se stane součástí zkušenějšího jádra týmu,“ nastínil generální ředitel Jan Nezmar.
Hůlka by měl v Liberci zacelit díru po klíčovém stoperovi Angem N’Guessanovi. Ten na sebe v dresu severočeského týmu upozornil tak výrazně, že se očekává jeho odchod do bohatšího klubu. Až se vrátí do hry dlouhodobě zranění stopeři Gabriel s Knapíkem, kvalita a konkurence v zadních řadách Slovanu se ještě zvýší.