Chance Liga 2025/2026

Chci s Libercem dokázat něco velkého, hlásí zkušený stoper Hůlka

Michael Havlen
  10:22
V dresu Bohemians prožil jako stabilní opora zadních řad celkem osm sezon. Ta poslední pro něj byla navíc nejproduktivnější v kariéře - z pozice středního obránce zaznamenal čtyři góly a dvě asistence.

Obránce Lukáš Hůlka ve svém novém působišti na libereckém stadionu U Nisy. | foto: FC Slovan Liberec

Po dlouhých letech se však rozhodl pro zásadní změnu: přesun do Liberce.

„Cítil jsem, že potřebuju změnu a novou výzvu. Když jsem poprvé slyšel o zájmu Slovanu, byl jsem mile překvapen. Ten klub mi byl sympatický. Za poslední dva roky prošel obrovskou změnou,“ prohlásil jednatřicetiletý stoper, který má na kontě už 278 ligových startů a 22 gólů. „Jsem rád za to, co se mi v Bohemians povedlo a že jsem tam měl důležitou roli, ale to neznamená, že bych se nechtěl ještě posunout. Vděčím tomu klubu za strašně moc, protože z relativně neznámého jména udělal hráče, kterého v českém prostředí každý zná, ale teď už je to pro mě uzavřená kapitola.“

Liberec měl o Hůlku zájem už delší dobu, nakonec se však jeho transfer uskutečnil až nyní. „Na začátku to vypadalo, že bych se mohl do Liberce dostat dřív než teď. Dělal jsem pro to všechno, ale neměl jsem to ve svých rukou,“ řekl Hůlka. „Na druhou stranu jsem viděl, jak velký o mě má Slovan zájem. Bylo pro mě důležité dohrát sezonu se vší vážností, což se povedlo. Teď už jsem ale nastavený na to, že mě čeká něco nového.“

Lukáš Hůlka pochází z malé vesnice na Mladoboleslavsku. Fotbalově vyrůstal právě v akademii Mladé Boleslavi a prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry. V počátcích ho však dvakrát zabrzdilo vážné zranění kolena.

Už jako devatenáctiletý poprvé naskočil do první ligy. Později z Mladé Boleslavi zamířil na hostování do Hradce Králové a Bohemians, kam nakonec v lednu 2019 definitivně přestoupil.

Po vypršení smlouvy teď míří z Ďolíčku k Nise. Se šestým týmem uplynulé ligové sezony podepsal kontrakt do roku 2029.

„Doufám, že budu dalším dílkem do mozaiky, která už je skvěle postavená, a že pomůžu klubu dosahovat cílů, které má,“ řekl Hůlka odhodlaně. „Jsem rád, že jdu někam, kde ten klub jde správnou cestou a kde mi věří. Slibuji, že udělám vše pro to, abychom dosáhli něčeho velkého.“

Liberec má mladý tým a Hůlkův příchod mu dodá další zkušenosti. „Lukáše není potřeba moc představovat. Je to zkušený hráč, který hraje spolehlivě a dokáže být užitečný jak v defenzivní, tak v ofenzivní činnosti, zejména při standardních situacích. Očekáváme od něj stabilitu výkonů a to, že se stane součástí zkušenějšího jádra týmu,“ nastínil generální ředitel Jan Nezmar.

Hůlka by měl v Liberci zacelit díru po klíčovém stoperovi Angem N’Guessanovi. Ten na sebe v dresu severočeského týmu upozornil tak výrazně, že se očekává jeho odchod do bohatšího klubu. Až se vrátí do hry dlouhodobě zranění stopeři Gabriel s Knapíkem, kvalita a konkurence v zadních řadách Slovanu se ještě zvýší.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hášek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

KVÍZ: Střílel pořád, gól nedal. Co vám utkvělo z fotbalové sezony?

Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii.

Fotbalová liga je u konce. Ideální čas prověřit, co o uplynulé sezoně víte. Nebude to jednoduché, protože jsme z oficiálních statistik vybrali i perličky, které nemusí být na první pohled zcela...

Fotbalové přestupy ONLINE: Zelený i Kadeřábek prodloužili smlouvy ve Spartě

Sledujeme online
Hlavičkový souboj Roberta Lopese s Jaroslavem Zeleným.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

28. května 2026  15:19,  aktualizováno  29. 5. 10:15

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

29. května 2026  9:25

PSG - Arsenal: Kdy a kde sledovat finále Ligy mistrů 2026, sestavy, zajímavosti

Záložník Arsenalu Declan Rice hlavičkuje těsně vedle levé tyče brány PSG.

Týmy nabité skvělými individualitami, šampioni svých zemí. Ve finále Ligy mistrů nastoupí fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu. Jak oba soupeři k boji o trofej postupovali? Kteří hráči mohou...

29. května 2026  9:08

Messi i přes zranění nechybí v nominaci Argentiny na mistrovství světa

Kapitán Argentiny Lionel Messi po prohře s Paraguayí.

V nominaci Argentiny na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří stejně jako jeho dlouholetý rival Portugalec Cristiano Ronaldo na rekordní šestý...

29. května 2026  7:21

Holeš před startem mistrovství: Jsem rád, že tu Chorý je. Atmosféra dolehne na místě

Slávistický obránce Tomáš Holeš na reprezentačním srazu před mistrovstvím světa.

Pár dnů odpočinku sice stihnul, ale fotbalová sezona dál pokračuje. Vysněným mistrovstvím světa. „Celý ročník byl náročný, měli jsme hodně těžkých zápasů, ale tím, že jsme titul získali dřív, jsem...

29. května 2026  6:56

Projekt typu Kinský. Do Slavie přichází devatenáctiletý brankář Domčak z Ukrajiny

Nová posila slávistických fotbalistů, ukrajinský brankář Nazar Domčak.

Sotva oslavili zisk mistrovského titulu, už mají slávističtí fotbalisté čtvrtého nového spoluhráče. Z ukrajinského Lvova přichází teprve devatenáctiletý brankář Nazar Domčak. V Edenu podepsal smlouvu...

28. května 2026  17:25

Bylo to naposled, sbohem. Jak se úspěšný kouč Glasner loučil s Crystal Palace

Rakouský trenér Oliver Glasner s trofejí pro vítěze Konferenční ligy. Ve finále...

Uspěl a poklonil se fanouškům. Kouč Oliver Glasner se s Crystal Palace rozloučil náramně. Ve finále fotbalové Konferenční ligy porazil Vallecano (1:0). Pro londýnský klub je to třetí trofej historie,...

28. května 2026  15:59

Hlavně všem tykej! Sochůrek o Hložkovi, reprezentaci i nervozitě. A na co se netěší?

Záložník Hugo Sochůrek na tiskové konferenci české reprezentace.

Bylo vidět, že je před novináři nesvůj. Když dostal otázku, jak moc ho potěšila chvála od generálního manažera fotbalových reprezentací Pavla Nedvěda, sedmnáctiletý Hugo Sochůrek nejistě odvětil:...

28. května 2026  14:45

Dvě mince rekordního transferu ligy. Šturm Slavii pomůže, ustupuje Sigma z ambic?

Danijel Šturm z Olomouce slaví vstřelený gól.

Když v lednu přicházel do české ligy, sotva ho napadlo, že si ještě letos možná zahraje nablýskanou Ligu mistrů. Pro Danijela Šturma je to teď realita. Ve fotbalové Sigmě vynikal, předčil očekávání...

28. května 2026  14:26

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Jedničkou bude Kovář, reprezentanti se sešli v Praze

Sledujeme online
Brankář Matěj Kovář se raduje během penaltového rozstřelu v baráži proti Dánsku.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

28. května 2026  13:57

Proslov měl předseda i trenér. Fotbalisté zahájili přípravu na šampionát

Sparťan Jaroslav Zelený se na srazu fotbalové reprezentace před mistrovství...

Ještě naposled obejmout rodinu. A pak na shledanou nejdřív za měsíc. Devětadvacet vyvolených českých fotbalistů se po pár dnech volna znovu vrací do práce. Její náplň? Mistrovství světa ve Spojených...

28. května 2026  13:21

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední přípravné zápasy a trenéři oznamují nominace. V našem průběžně aktualizovaném přehledu najdete soupisky všech zemí, které se...

28. května 2026  13:13

