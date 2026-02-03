Jeden ze symbolů plzeňské éry ukončil kariéru. Hejda bude nově hledat posily

Ve Viktorii působil takřka čtrnáct let, slavil pět titulů, byl oporou, nosil kapitánskou pásku. Zažil Ligu mistrů, v níž odehrál třináct utkání.
V minulé sezoně zasáhl ještě do devíti ligových zápasů, avšak loni na podzim odehrál už jen sedm minut. A s příchodem nového trenéra Martina Hyského v plzeňském áčku definitivně skončil.
Původně měl do léta vypomáhat třetiligovému béčku. „Bylo to plánovaný krok,“ zmínil na začátku lednové přípravy klubový šéf Adolf Šádek.
Nakonec se Hejda rozhodl pro jiné řešení.
„Myslím si, že je správný čas. Měl jsem bohatou kariéru, největší úspěchy jsem zažil právě tady ve Viktorce a nedovedu si představit, že bych ještě někdy v rámci profesionálního fotbalu oblékal jiný dres,“ řekl Hejda pro klubový web.
„Patří mezi velké postavy Viktorky. Delší dobu jsme se bavili o tom, že se po konci kariéry zapojí do chodu klubu. Konkrétně půjde o roli jednoho ze skautů v rámci tohoto oddělení. Jsem rád, že budeme i nadále spolupracovat, a přeji Lukášovi, aby se mu v nové funkci dařilo a naplňovala jej,“ prohlásil generální ředitel Adolf Šádek.
„Tato nabídka mě oslovila. Jsem rád, že zůstávám součástí klubu, kterému můžu pomáhat a předávat zkušenosti,“ poznamenal Hejda.
Během jednoho z jarních zápasů se na hřišti ještě objeví, aby se rozloučil s fanoušky. „Určitě si zaslouží, aby mu vestoje zatleskala celá Doosan Arena,“ podotkl Šádek.
Do Viktorie Hejda přestoupil v létě 2012 ze Sparty, která si ho jako dorostence vyhlédla v Ostravě. I na Letné je jeho jméno zapsáno mezi ligovými mistry, když v ročníku 2009/2010 naskočil do čtyř zápasů.
Jelikož ve Spartě neměl velké vytížení, hostoval krátce v Jablonci a poté v Příbrami. V létě 2012 ho Sparta pustila do Plzně, která v té době byla jejím největším soupeřem v boji o ligové prvenství. Pikantní je, že od Hejdova odchodu získala Sparty tři tituly (2014, 2023 a 2024) a Plzeň pět (2013, 2015, 2016, 2018 a 2022).