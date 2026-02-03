Chance Liga 2025/2026

Jeden ze symbolů plzeňské éry ukončil kariéru. Hejda bude nově hledat posily

  16:25
Do června, kdy mu měla vypršet profesionální smlouva, mohl hrát třetí ligu za béčko. Lukáš Hejda, jeden ze symbolů úspěšné novodobé éry Viktorie Plzeň, vrcholnou kariéru ukončil hned. V klubu však zůstává, bude pracovat na pozici skauta a fotbal bude hrát už jen za divizní Křimice.
Plzeňský kapitán Lukáš Hejda na tiskové konferenci

Plzeňský kapitán Lukáš Hejda na tiskové konferenci | foto: Martin Polívka, MF DNES

Plzeňská radost po bezbrankové remíze. Kapitán Hejda a brankář Jedlička sii...
Plzeňský kapitán Lukáš Hejda na tiskové konferenci před startem jara 2024.
Plzeňský stoper Lukáš Hejda oslavuje svůj gól společně s Rafiem Durosinmim.
Plzeňský kapitán Lukáš Hejda v náběhu při standardní situace v pohárovém utkání...


Ve Viktorii působil takřka čtrnáct let, slavil pět titulů, byl oporou, nosil kapitánskou pásku. Zažil Ligu mistrů, v níž odehrál třináct utkání.

V minulé sezoně zasáhl ještě do devíti ligových zápasů, avšak loni na podzim odehrál už jen sedm minut. A s příchodem nového trenéra Martina Hyského v plzeňském áčku definitivně skončil.

Původně měl do léta vypomáhat třetiligovému béčku. „Bylo to plánovaný krok,“ zmínil na začátku lednové přípravy klubový šéf Adolf Šádek.

Nakonec se Hejda rozhodl pro jiné řešení.

Plzeňský kapitán Lukáš Hejda se raduje ze zisku mistrovského titulu.

„Myslím si, že je správný čas. Měl jsem bohatou kariéru, největší úspěchy jsem zažil právě tady ve Viktorce a nedovedu si představit, že bych ještě někdy v rámci profesionálního fotbalu oblékal jiný dres,“ řekl Hejda pro klubový web.

„Patří mezi velké postavy Viktorky. Delší dobu jsme se bavili o tom, že se po konci kariéry zapojí do chodu klubu. Konkrétně půjde o roli jednoho ze skautů v rámci tohoto oddělení. Jsem rád, že budeme i nadále spolupracovat, a přeji Lukášovi, aby se mu v nové funkci dařilo a naplňovala jej,“ prohlásil generální ředitel Adolf Šádek.

„Tato nabídka mě oslovila. Jsem rád, že zůstávám součástí klubu, kterému můžu pomáhat a předávat zkušenosti,“ poznamenal Hejda.

Plzeňský Lukáš Hejda oslavuje první gól v síti Dukly Praha.

Během jednoho z jarních zápasů se na hřišti ještě objeví, aby se rozloučil s fanoušky. „Určitě si zaslouží, aby mu vestoje zatleskala celá Doosan Arena,“ podotkl Šádek.

Do Viktorie Hejda přestoupil v létě 2012 ze Sparty, která si ho jako dorostence vyhlédla v Ostravě. I na Letné je jeho jméno zapsáno mezi ligovými mistry, když v ročníku 2009/2010 naskočil do čtyř zápasů.

Jelikož ve Spartě neměl velké vytížení, hostoval krátce v Jablonci a poté v Příbrami. V létě 2012 ho Sparta pustila do Plzně, která v té době byla jejím největším soupeřem v boji o ligové prvenství. Pikantní je, že od Hejdova odchodu získala Sparty tři tituly (2014, 2023 a 2024) a Plzeň pět (2013, 2015, 2016, 2018 a 2022).

Ahoj, Yannick! Další český reprezentant v Hoffenheimu, německý klub získal Eduarda

Útočník Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu.

Na podzim hrál za českou jedenadvacítku a teď se s několika Čechy potká i na klubové úrovni. Čerstvě dvacetiletý fotbalista Yannick Eduardo, útočník česko-nizozemského původu, přestupuje do...

2. února 2026  13:53,  aktualizováno  16:32

Hrát nebudu! Hvězdný Ronaldo stávkuje, nelíbí se mu, jak vedení klub řídí

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo na startu nové sezony saúdské fotbalové...

Cristiano Ronaldo se zasekl. „Nebudu hrát.“ Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob podle portugalského listu A Bola údajně v an-Nasru stávkuje. Důvodem je jeho nespokojenost s řízením klubu ze...

2. února 2026  16:10

