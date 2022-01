Hejda: Věřím, že zranění už jsou za mnou. Plzeň není pod tlakem

Potřebuje ale, aby se mu vyhýbala zranění, ke kterým je poměrně náchylný. A právě zimní přípravná fáze pro něj bývá vysoce riziková.

Těšíte se po svátcích zpátky k rozdělané práci?

Na půlrok do konce sezony jsme nažhavení. Tréninky jsou zatím náročné, zdravotně ale všichni drží.

Jste zatím teprve na začátku, nicméně dá se už říct, jak výrazně se bude zimní příprava Michala Bílka lišit od té, kterou jste v minulosti absolvovali pod předchozími trenéry?

Přípravu jsme zažili už v létě. I tehdy byl první týden náročný, hlavně jsme běhali, což asi zůstane i pro tentokrát. Moc se to neliší, tahle první fáze je hlavně o kondici, herní stránku budeme řešit spíš až na soustředění.

Kvitujete, že na výrazný pohyb v kádru nedošlo?

Nechci přímo říct, že jsme spolu dlouho, ale výhoda to být může. Už máme něco odehráno.

Matějů je volný V minulých dnech rozvázala italská druholigová Brescia smlouvu s Alešem Matějů. Pětadvacetiletý fotbalista, který je schopný zahrát na obou stranách defenzivní linie, si může hledat nové angažmá. Právě z Viktorie se v roce 2018 odrazil ke své první zahraniční štaci, kromě Itálie si vyzkoušel i anglický fotbal v dresu Brightonu. Plzni by se větší konkurence na krajích obrany hodila, právě Matějů by mohl být vhodnou alternativou za Milana Havla či Radima Řezníka.

Hrozí ale, že Viktorii opustí Jean-David Beauguel. Po sezoně mu vyprší smlouva...

Přesvědčit jsme se ho nesnažili. Oslabení by to určitě bylo, ale je to na Bogym a vedení, aby se nějak domluvili.

Vám bude brzy dvaatřicet let. Cítíte, že jsou pro vás přípravná období rok od roku náročnější?

Snažím se hlavně po tréninku dobře regenerovat. Už cítím, že přípravy bolí víc a víc. Starám se o sebe určitě důkladněji.

Navíc jste se v přípravě opakovaně zranil.

Bohužel ano, míval jsem to tak. Snad už ale tohle bude za mnou. Budu dřít a věřím, že všechno bude v pohodě.

Sezonu má Viktoria rozehranou výtečně. Co na podzimní jízdu říkáte?

Pro všechny to bylo až překvapivé. Jsme rádi, asi jsme takový bodový zisk nečekali. Chceme zůstat co nejvýš a uvidíme, na co nám to bude stačit.

Je v Plzni stále ta pověstná skvělá parta i po jistém přerodu v posledních letech?

Myslím, že je fantastická, srandičky jsou v kabině pořád. Je to jiná éra, ale všechno funguje, jak má.

Vyhovuje vám, že se v souvislosti s bojem o titul mluví v médiích především o pražských klubech?

Řekl bych, že tlak na nás pořád je. Hlavně tedy od šéfa klubu. Opravdu neřešíme, že se mluví hlavně o Spartě a o Slavii. Chceme jít prostě zápas od zápasu.