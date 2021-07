Plzeňský Hejda to dopředu očekával: Sepsi hrálo hodně na hraně

Těší vás aspoň výkon, který jste na úvod soustředění předvedli?

První půle byla z naší strany lepší, fotbalovější. Ta druhá přeci jen víc rozkouskovaná, hrálo se ostřeji. Pořád se faulovalo a přerušovalo.

Utkání bylo poměrně tvrdé, došlo na několik nešetrných zákroků a lehčích šťouchanic.

Moc mě to nepřekvapilo. S těmihle soupeři to tak většinou bývá, že se to kope. Připravení jsme na to byli, ale protivník hrál agresivně, hodně na hraně. O fotbale to moc nebylo. Zvládli jsme to ale jakž takž ve zdraví a jedna jedna musíme brát.

Jste rád, že po náročných trénincích už přišel na soustředění na řadu první zápas?

Samozřejmě mám radši, když se hraje. Myslím, že teď už snad budou tréninky lehčí. Měli jsme toho docela dost. Liga a poháry se blíží, věřím, že se dobře naladíme a výkony budou čím dál lepší.

Jak zvládáte hrát s obličejovou maskou, kterou musíte dočasně nosit?

Zvykal jsem si spíš v trénincích, ty první dva pro mě byly trošku těžší. Při zápase na to ale člověk nemyslí, bylo to v pohodě.

Nerozhodily vás ani povětrnostní podmínky?

Ani moc ne. Jsem radši, když prší a je zima, než když je vedro. Tohle počasí beru.