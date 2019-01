Dost, místo pásu raději rotoped. A Hejdovi tentokrát zdraví drží

„Holt na to mám nějakou smůlu. Myslím, že se rozcvičuju kvalitně, takže mi to nějak prostě nesedí. Potřetí jsem si řekl dost, už na pás nepůjdu. Zvládl jsem rotoped, takže zatím dobré,“ říkal Hejda novinářům po sobotní přípravě se Sokolovem (7:2).

„Bylo to po vzájemné dohodě, i my jsme chtěli, aby šel raději na kolo, protože předtím se na pásu dvakrát zranil,“ doplnil ho asistent trenéra Zdeněk Bečka. Také on kvituje, že se zranění zatím vyhýbají všem hráčům, přestože se únava pomalu kumuluje.

„Však jsem taky Hejdisovi říkal, že nemáme tři zimní posily, ale čtyři, protože on zůstal zdravý. A snad po čtyřech letech zažívá plnohodnotnou zimní přípravu,“ popíchl na začátku ledna svého parťáka z plzeňské kabiny záložník Jan Kovařík.

„To Honza moc namastil, to určitě ne. Měl jsem jen jeden rok bez přípravy. Čtyři roky mu trošku nevyšly,“ opravil ho se smíchem Lukáš Hejda po utkání s druholigovým Baníkem. Přiznal však, že obava ze zranění u něj přetrvává. Zvlášť když se přípravné zápasy zatím odehrávají na umělé trávě.

I proto se má víc na pozoru.

„Umělka je vždycky náchylnější ke zranění, zaplaťpánbůh všichni držíme. Já osobně na to myslím hodně. Nechci říct, že se šetřím, to ne, ale při těch došlapech a brzdění na umělé trávě si to člověk musí pohlídat,“ přiznal 28letý stoper.

„Všichni máme těžké nohy, z tohoto pohledu jsou ty zápasy nepříjemné. Ale i tak je to příjemné zpestření přípravy,“ doplnil Hejda s tím, že už se těší na soustředění do španělské Málagy.