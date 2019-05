Každý může porazit kohokoliv, říká o nadstavbě plzeňský stoper Hejda

Přišel nejen o pohárové zápasy s Dinamem Záhřeb, ale i o zbytek ligy. I když byl předtím už třikrát na lavičce, teprve před týdnem na něho trenér Pavel Vrba ukázal a dal mu znovu šanci v základní sestavě.

Zkušený stoper se mu odvděčil solidním výkonem a dá se čekat, že nastoupí i v neděli proti Jablonci.

„Jablonec je nepříjemný soupeř, ale my chceme být na vítězné vlně, abychom drželi kontakt se Slavií,“ uvedl Lukáš Hejda v rozhovoru pro web Viktorie.

„Nadstavba se dělala hlavně kvůli lidem, čekají nás hodně kvalitní zápasy.“ Lukáš Hejda, plzeňský stoper

Vy jste proti Dukle naskočil po delší přestávce zaviněné zraněním. Jak jste se cítil?

Sice jsem delší dobu nehrál, ale v tréninku už jsem nějaký čas byl. Čekal jsem na šanci. Po kondiční stránce problém nebyl, také herně to snad bylo v pohodě. I když takových dvacet minut trvalo, než jsem si zvykl.

O víkendu začíná ligová novinka, co od pětikolové nadstavby očekáváte?

Pro nás je dobře, že se hraje, když ztrácíme čtyři body na první místo. Těšíme se na pět kvalitních zápasů a hlavně potřebujeme teď vyhrát doma s Jabloncem, abychom dobře začali.

Na co si dát pozor?

Jablonec je nepříjemný tým. Hraje dobře kombinačně, vpředu má silného Doležala. Na toho si určitě musíme dát bacha, protože na něho jde do vápna hodně centrů. Soupeř je to hodně kvalitní, ale to budou v nadstavbě všichni.

Co by takové zápasy mohlo rozhodovat?

Všechno jsou to vyrovnaní soupeři, každý může porazit kohokoliv. Rozhodovat budou maličkosti, každá standardka. My se chceme od začátku držet v kontaktu se Slavií.

Hrajete třikrát doma, kde budete spoléhat i na podporu diváků. Co byste jim vzkázal?

Je to nadstavba, nová část ligy, takže nás čekají hodně kvalitní zápasy. Dělala se hlavně kvůli lidem, tak by si to měli přijít užít.