Havel po přesunu do Teplic: Přišel čas na změnu, konec v Budějovicích byl těžký

„Když mi dá trenér šanci, klidně se do toho hned vrhnu,“ ujišťuje osmadvacetiletý hráč, že je připravený naskočit do sestavy. Příležitost pravděpodobně dostane, právě ve středu obrany mají totiž Teplice potíže.

Loňský lídr Štěpán Chaloupek už je ve Slavii, Knapík s Takácsem jsou zranění. „Vím o tom, může to pro mě být výhoda. Ale musím to chytit za pačesy,“ nařizuje si Havel.

Jeho odchod z Budějovic neproběhl hladce, nový kouč František Straka ho nedávno zbavil funkce kapitána s odůvodněním, že v klubu nebude držet hráče, kteří v něm nechtějí být.

„Ale takhle to úplně nebylo. Ne že bych tam nechtěl být, bylo to pro mě těžké, vyrůstal jsem v Budějovicích celý život. Ale prostě jsem cítil, že je čas odejít,“ vysvětluje zadák, jenž v nejvyšší soutěži odehrál 131 zápasů a dal 15 branek.

Zaječí úmysly měl už delší dobu. „Už rok dva zpátky jsem měl nějaké nabídky, ale Dynamo mě tehdy nechtělo pustit. Když jsem se teď dověděl, že by byli svolní, tak jsem toho využil. Chtěl jsem se taky podívat jinam.“

Klouzající Lukáš Havel se pokouší zastavit střelu Filipa Žáka.

Nejspíš i proto, že Dynamo poslední dobou řeší finanční potíže, během minulé sezony vyšlo najevo, že klub dlužil výplaty hráčům a ti dokonce zvažovali, že by bojkotovali start letní přípravy. „Určitě to nebylo jednoduché, museli jsme řešit hodně nefotbalových věcí, to se pak nedá úplně soustředit jen na sport,“ přiznává Havel.

Těší se, že v Teplicích bude mít v tomto ohledu klid. „Očekávám od toho, že se tady usadím, že se nám bude dařit. Že budeme v tabulce co nejvýš a angažmá v Teplicích mi pomůže v životě i ve fotbale,“ maluje si Havel.

Dojem na něj udělal i teplický kouč Zdenko Frťala: „Slyšel jsem na něj jen samou chválu, je to dobrý trenér, normální, lidský. Věřím, že od něj dostanu příležitost ukázat, co ve mně je.“