Teplice našly náhradu za Chaloupka, z Budějovic přichází stoper Havel

„O Lukáše Havla jsme měli zájem již na začátku přestupního období, kdy jsme po odchodu Štěpána Chaloupka hledali zkušenou posilu do středu obrany. Při naší aktuální rozsáhlé marodce jsme museli jednání zintenzivnit, a když se naskytla možnost získat Lukáše, tak to pro nás byla jednoznačná priorita. Je to hráč na pozici středního obránce, který může nastupovat okamžitě,“ říká teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Havel je odchovancem budějovického Dynama, kde s krátkými přestávkami při hostováních strávil celou svou dosavadní kariéru. Osmadvacetiletý stoper odehrál v ligové soutěži 131 utkání, ve kterých zaznamenal 14 branek a čtyři asistence. Dalších 60 utkání a 13 gólů přidal v dresu Budějovic ve druhé lize.

Teplický Jakub Mareš (vpravo) se snaží hrát balon, brání jej Lukáš Havel z Českých Budějovic.

Za Teplice může Havel poprvé nastoupit už v sobotním domácím utkání proti Karviné.

„Pocity jsou úžasné, protože jsem se sem strašně těšil. Beru to jako novou výzvu, zatím je tu všechno super,“ usmíval se bývalý kapitán Dynama. Těší se na teplické fanoušky. „Vím, že na Stínadla teď chodí hodně slušné návštěvy. Snad v sobotu dorazí fanoušků co nejvíc,“ přeje si teplická posila.