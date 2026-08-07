Sparta zřejmě přijde o kapitána. Haraslín má nabídku od Saúdů a chce ji využít

Sparta ztrácí kapitána, střelce, jednoho z lídrů, osobnost.
Hráče, který za pět let odevzdal pro tým i klub spoustu kvalitní práce. „A odchod za lukrativní smlouvou si zaslouží,“ říká zdroj iDNES.cz, který je o Haraslínově nabídce seznámen.
V Saúdské Arábii platí hodně dobře.
Zájem o slovenského reprezentanta projevil al-Fátí, jedenáctý tým uplynulé sezony tamní nejvyšší soutěže. Haraslín už v sobotu s největší pravděpodobností nebude s týmem u ligového duelu v Mladé Boleslavi.
O Haraslínově možném odchodu jako první informoval server infotbal.cz, zdroje iDNES.cz to potvrzují.
Sparta a al-Fátí licitují o ceně, ale podle všeho se dohodnou.
Sparta ztratí jednoho ze svých nejlepších hráčů z předchozích sezon.
Ale také fotbalistu, který do nového ročníku nevstoupil v ideální formě. V úterý v úvodním duelu Ligy mistrů proti Lyonu se trenérovi Brianu Priskemu nevešel do sestavy, odehrál jen pár minut v závěru. Svou roli těžce nesl.
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Priske ocenil výkon a mentalitu týmu. Haraslín na lavičce? Těžké rozhodnutí
„Bylo to těžké, opravdu se mu to neříkalo snadno. Není jednoduché posadit kapitána, zvlášť v takovém zápase. Nebylo to jednoduché, ale mou prací je občas dělat složitá rozhodnutí, pokud věřím, že jsou správná. I když to je těžké pro mě i pro hráče,“ řekl trenér Priske.
V úvodním kole v Brně byl u porážky 1:3 a ani on nepozvedl podprůměrný výkon týmu. Proti Zlínu neproměnil penaltu, to však Spartě nevadilo, vyhrála 3:1.
Není to poprvé, co se mluví o jeho odchodu. Loni ho na vysoký plat lákal Slovan Bratislava, jehož je Haraslín odchovancem. On však chtěl být dál ve Spartě, klub mu dal novou smlouvu a po příchodu trenér Briana Priskeho z něj udělal kapitána.
Letos začal Haraslín ve Spartě šestou sezonu. V létě 2021 z italského Sassuola přišel na hostování, které se změnilo v přestup. V lize odehrál 131 zápasů a dal sedmačtyřicet branek.
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Střelecky nejúspěšnější sezonu měl tu poslední, kdy k druhé příčce přispěl třinácti brankami. Byl také u obou titulů v letech 2023 a 2024 i u triumfu v poháru (2024).
Společně s hrotovým útočníkem Janem Kuchtou a Veljkem Birmančevičem tvořili tzv. Trojzubec, jak se útočné řadě přezdívalo.
Ale Kuchta je na odchodu do Legie Varšava a Birmančevič si po nepříliš povedeném hostování v Getafe v minulé sezoně hledá nové angažmá.