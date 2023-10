Haraslína vyřadil ze hry natržený lýtkový sval, doufá v brzký návrat

Haraslín se zranil před deseti dny v ligovém utkání v Hradci Králové, z kterého odstoupil už po čtvrthodině.

„Nešťastně jsem si natrhl lýtkový sval, ale pevně věřím, že se mi rychle zahojí,“ uvedl nejlepší střelec české ligy, v níž dal od začátku ročníku sedm gólů. „První dny mě zraněné místo hodně bolelo, a to asi při všem. Teď je to výrazně lepší. Už můžu i zlehka cvičit. Samozřejmě nechci nic uspěchat. Je to přece jen zranění svalu, který zapojujete při každém pohybu. Pevně věřím, že budu na hřišti co nejdříve,“ řekl Haraslín.

S lýtkem měl potíže už v létě, ale na druhé noze. „Cítil jsem se tehdy podobně, takže už přibližně vím, co můžu a co ne. Určitě si budu dávat větší pozor. Věřím, že pauza bude krátká,“ dodal tahoun lídra tabulky a obhájce titulu.

Sparta se po reprezentační pauze představí v neděli doma proti Českým Budějovicím.