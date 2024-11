Návrat po zranění i gól. Jsme pod dekou, těžko se mi hledají slova, řekl Haraslín

Teplice totiž krátce po jeho trefě srovnaly na konečných 1:1. Sparťané tak v lize ztratili počtvrté za sebou, obhajoba titulu se jim nadále vzdaluje a herní krize se prohlubuje.

„Nejsem tu od toho, abych hodnotil výkon. Chtěli jsme vyhrát, bylo jedno za jakou cenu. Potřebovali jsme tři body, ale to se nám nepodařilo a jsme zklamaní. V kabině si to probereme, ale tam to taky musí zůstat. Věřím, že se nám ty problémy podaří odstranit,“ doufá Haraslín.

Nastoupil na den přesně po měsíci, tehdy odehrál první poločas utkání Ligy mistrů s Manchesterem City (0:5), ale do druhého už nenaskočil.

Když v sobotu večer nastoupil proti Teplicím, ihned byl na hřišti cítit. Kličkoval, hecoval tribuny i spoluhráče. Byl namotivovaný, což korunoval vstřelenou brankou.

„Pro mě je těžší být mimo hřiště než na něm, takže jsem se těšil, až budu hrát, ale bohužel to nevyšlo ani tentokrát. Jsme v těžkém období, ale snad to zlomíme. Věřil jsem, že to bude proti Teplicím, hráli jsme doma, takže jsme měli ideální příležitost. Ale bohužel je nás nějaká deka, těžko se mi hledají slova,“ popsal s utrápeným výrazem.

Krátce poté, co soupeř srovnal, navíc musel střídat. Už tak nevýrazná sparťanská ofenziva se zadrhla úplně.

„Nemohli jsme riskovat větší minutáž. Vrátil jsem po docela vážném zranění svalu. S realizačním týmem jsme se dohodli, že odehraju, kolik zvládnu, a musím říct, že potom mi už síly docházely. Ale jsem rád, že jsme zpátky a věřím, že se do toho dostanu co nejrychleji a pomůžu mužstvu,“ přiblížil Haraslín.

Bez něj Spartě opět chyběla odvaha se vepředu prosadit individuálně, překvapit soupeře a protrhnout jeho obranný blok. „V posledních zápasech nejsme nebezpeční dopředu, což je jeden z hlavních problémů,“ krčil rameny.

„Je těžké zabodnout prst do jedné věci, ale určitě jsem viděl nedostatek kuráže. Nejsme špatní fotbalisté, ale v těchto situacích, kdy jde něco proti nám, je to o přístupu a rozhodnosti, ukážete kuráž, v obraně, útoku,“ přitakal kouč Lars Friis. „Potřebuju odvážné hráče.“

Po závěrečném hvizdu se většina fanoušků bleskově zvedla a opustila svá místa. Ti, kteří zůstali, začali hlasitě pískat. Oslavy 131. výročí klubu všem na Letné zhořkly.

Sparťanští fanoušci během zápasu s Teplicemi.

„Není to nic příjemného, ale já s některými hráči si to zažil už před pár roky. Musíme se z toho dostat bojovností, nemusí to být pěkný fotbal, ale hlavně získat tři body a konečně vyhrát. Takhle jsme k tomu měli přistoupit už dneska,“ prohodil frustrovaně.

Spartu hned v týdnu čeká těžký domácí duel Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid. O čtyři dny později pojede na Duklu, tři dny na to doma přivítá v dohrávce Karvinou. A nutně se potřebuje chytit, v tuhle chvíli už totiž musí koukat za sebe, jelikož pouhé tři body za ní je pátý Jablonec.

„Teď nám nikdo nepomůže, musíme si pomoct sami a věřím, že se to někde zlomí a dostaneme se z toho,“ uzavřel Haraslín.