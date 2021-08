Sparta posiluje na křídle, z italské ligy bere slovenského reprezentanta

Pětadvacet let, osmnáct startů za slovenské národní mužstvo, velmi dobrý výkon v loňském zářijovém utkání Ligy národů proti Česku.

Hbité šikovné křídlo, pravák, který radši hraje na levé straně.

Lukáš Haraslín.

„Lukáš je rychlý, technicky dobře vybavený záložník, je komfortní s hrou na obou stranách hřiště, což je pro nás podstatný atribut křídelního hráče. Typologicky přesně zapadá do našeho způsobu hry,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Spartu jsem si vybral, protože o mě měla velký zájem, nějakou dobu už jsme spolu komunikovali. To rozhodlo o tom, že jsem sem přišel,“ citoval Haraslína klubový web.

„Udělám maximum, abych týmu pomohl k naplnění cílů.“

Odchovanec Slovanu Bratislava už v dorosteneckém věku odešel do Parmy. Zájem z Itálie vzbudil i díku tomu, že se parádně ukázal na mistrovství světa do 17 let, kdy jako kapitán dovedl slovenskou reprezentaci mezi nejlepší čtyři.

Už v osmnácti si připsal dva starty v italské lize.

Ale hned po sezoně v létě 2015 přestoupil do Lechie Gdaňsk. V Polsku se mu náramně dařilo, dával góly, další spoluhráčům připravoval.

Na podzim 2019 si vysloužil zájem Sassuola. Do prvoligového italského klubu, který patří do první poloviny tabulky, odešel nejdřív na hostování, které se loni v létě změnilo v přestup.

V Sérii A za rok a půl za Sassuolo odehrál celkem 25 utkání a dal jeden gól. V nové sezoně v úvodních dvou kolech nenastoupil.

Lukáš Haraslín v dresu slovenské reprezentace.

Sparta jeho angažováním reaguje na onemocnění Ladislava Krejčího staršího, který bude po prodělané plicní embolii chybět většinu podzimu.

Na křídlech potřebuje mít alternativu za velmi vytíženého reprezentanta Jakuba Peška a švédského záložníka Davida Moberga Karlssona.

Dlouhodobě mimo jsou krajní hráči Höjer s Windheimem, byť ti nastupují v obraně. Navíc o víkendu v posledním utkání kvůli potížím s achilovkou musel střídat Polidar, který nastupoval na levém kraji obrany místo Höjera.

Sparta bere Haraslína i proto, že má skvělou zkušenost z podobného transferu.

Haraslín následuje cestu svého krajana a spoluhráče ze slovenské reprezentace Dávida Hancka, který ve Fiorentině nebyl příliš vytížený, do Sparty šel na hostování, postupně se vypracoval ve velkou oporu a jeho hostování se změnilo na přestup.

Stejné to může být i s Haraslínem, ve smlouvě jsou přesně definované podmínky, za jakých může v létě 2022 do Sparty přestoupit.

„Od chvíle, kdy se objevila příležitost ho získat, jsme jeho transfer velmi intenzivně řešili,“ zdůraznil Rosický.