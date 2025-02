Haraslín po hattricku: Wiesner mi bude muset přispět! Ale nejdůležitější je výhra

Sparta prožila vskutku neobvyklý večer. Už po deseti minutách prohrávala 0:2, pak dokázala snížit, načež na stadionu vypadlo zhruba na 20 minut osvětlení, což se opakovalo i po změně stran. Tou dobou už Pražané vedli.

„Snažili jsme se udržet tělo v ideální teplotě, i když počasí tomu nepřálo, ale máme výborný tým, co se o nás stará, takže jsme byli připraveni. Nevěděli jsme, kdy budeme pokračovat. Byli jsme na špičkách,“ popsal Haraslín.

Zažil jste šílenější utkání?

Pokud jde o světla, tak ne, ale zažil jsem i takové divoké zápasy, co se týká průběhu, jak v Polsku tak v Itálii. Tam ale nebyla taková zima jako dneska.

Byly ty pauzy hodně nepříjemné, nebo jste alespoň měli možnost si oddechnout?

Je to více na škodu, protože jsme byli rozehraní. Je to jiné, než když jdete do kabiny o přestávce a víte, že tam budete patnáct minut, a víte, co budete dělat. Tady jdete do šatny, ale netušíte, jestli budete hrát za pět minut, za deset, za dvacet, takže to bylo nepříjemné, ale poradili jsme si s tím, bereme tři body a to je nejdůležitější.

Na všechny góly vám nahrával Tomáš Wiesner. Už jste mu poděkoval?

Poděkoval, ale řekl jsem mu, že v tom nejedu sám, že i on bude muset něčím přispět do kabiny, protože hattrick v asistencích se vidí málokdy (smích). Těší mě, že jsme těmi góly pomohl mužstvu, ale bez něj bych je nedal.

Sparťanský útočník Lukáš Haraslín slaví vstřelený gól s Filipem Panákem.

První dva jste dal svým typickým obstřelem na zadní tyč, třetí naopak nezvykle levačkou.

Snažím se to tam trefovat, trénuji to dost často. Snažím se zlepšovat to, co mě zdobí, aby to pořád bylo na co nejvyšší úrovni. Řekl jsem si, že po těch dvou gólech možná budou čekat tu mou vykláněčku, tak jsem to vzal na levou nohu. Jsem rád, že mi to tam padlo, ale nejšťastnější jsem, že jsme utkání otočili.

Čím si vysvětlujete nepovedený úvod?

Asi nám byla zima. Ale vážně, začali jsme hrozně. Vždy si říkáme, že musíme zachytit úvod, což se nám nepovedlo. Karviná na nás vletěla, hrála výborně, to je potřeba uznat, ale my nesmíme připustit že tak rychle prohráváme 0:2. Jsem však rád za celou kabinu, že se pak ukázala síla mužstva a naše mentalita, která nás zdobila ve spoustě utkání. A navzdory těžkému terénu a výpadkům světla jsme ten náročný zápas zvládli otočit.

Jednu chvíli jste na hřišti stáli v hloučku. O čem jste se bavili?

To, co si říkáme na hřišti, anebo v kabině je mezi námi, takže bych to nerozebíral.

Obávali jste se o výsledek? Karviná vás dost potrápila.

Ne že bychom to nečekali. Předpokládali jsme náročný duel, že Karviná bude posílat balony na své silné útočníky, a tak to i vypadalo. Potom jsme se z toho ale oklepali a řekli si, co je třeba. Úvod ale nemůžeme takhle propsat.

Nepřekvapilo vás, jak to Karviné šlo? Minulé kolo nehrála kvůli chřipkové epidemii.

Možná dobře zregenerovali. Naběhli na nás, ale viděli jsme, že jim ubývají síly, zřejmě se na nich ta choroba podepsala. Postupně se ale ukázala síla našeho týmu, protože takové zápasy zvládne málokteré mužstvo. Jsem rád, že jsme ji ukázali v takovém počasí a při takovém vývoji utkání.