Byl to jeho desátý ligový gól v šestnáctém zápase, ale Haraslínovi přinesl jen krátkou radost.

„Měli jsme výborný vstup, do ničeho jsme Plzeň nepustili, ale pak jako by nás ten gól zabrzdil. Začali jsme hrát úplně jinak, než jsme měli. Plzeň asi chtěla víc než my,“ řekl do kamer televize Oneplay.

Plzeň krátce po Haraslínově gólu vyrovnala po chybě obrany i brankáře Vindahla. A když kiksy sparťanská defenziva vyráběla dál, soupeř je trestal.

„To nechci hodnotit, na to máme trenéry. Moje role je, abych pomáhal mužstvu. Jsem zklamaný, takhle hrát nejde, takový výkon předvést nemůžeme,“ řekl Haraslín.

Po hodině hry střídal, to už Plzeň vedla 4:2. Pomalu obešel hřiště, než se dostal k lavičce, fanoušci vyvolávali jeho jméno.

„Před zápasem jsem měl nějaké zdravotní potíže, ale na to se nechci vymlouvat. Vždycky se snažím odevzdat maximum, když mě nic neomezuje. Jsem zklamaný z výsledku i z výkonu.“

Sparta po druhé porážce za sebou klesla na čtvrtou příčku a příště hraje na stadionu druhé Ostravy. „V tabulce je to bláznivé. Musíme se připravit a příště odevzdat lepší výkon.“