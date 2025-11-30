Chance Liga 2025/2026

Snad to byl poslední výpadek. To bylo neakceptovatelné, říká kapitán Sparty

Po ostudné porážce s Pardubicemi (2:4) se Lukáš Haraslín, kapitán sparťanských fotbalistů, vydal s omluvou pod kotel radikálních fanoušků. „Po takovém zápase mají právo být naštvaní. Co jsme předvedli, nebylo hodné Sparty,“ prohlásil Haraslín.
Spoluhráči i trenéři se drželi dál. Po chvíli výměny názorů fandové Haraslínovi zatleskali.

„Jako kapitán jsem vzal odpovědnost na sebe a šel jsem se jim omluvit a vysvětlit to, co se stalo. Poděkoval jsem jim, že nás povzbuzovali i za krajně nepříznivého stavu. Obrátilo se to do pozitivní nálady, negativní by nikomu neprospěla,“ líčil pak Haraslín.

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Negativní byl především váš výkon. Nejhorší zápas sezony?
Z naší strany velmi, velmi špatný zápas. Opravdu slabý. Hlavně první poločas. Jak jsme do něj vstoupili, to je neakceptovatelné. Pak už jsme jen doháněli. Jak jsme začali druhou půli, tak jsme měli hrát od začátku.

Proč jste tak nehráli? Už minule s Teplicemi to bylo podobné, to jste ještě dokázali zachránit remízu 2:2.
Těžko říct. Na tréninku jsem cítil z týmu dobrou energii. Po pohárovém vítězství na Legii byla dobrá atmosféra. Ale tu pohodu jsme si nepřenesli. Všichni si to musíme vyjasnit. Začít u sebe. Tohle bylo velmi málo. V druhé půli jsme sice dostávali míče do vápna, ale soupeř byl na koni, měli emoce, skákali do střel. Nestačí hrát dvacet minut.

Emoce propukly po třetí brance Pardubic. Vy jste tam běžel ztrestat Krobota, který provokoval vaše fanoušky. Co se tam ještě stalo?
Krobota jsem šel odtáhnout od našeho kotle. Něco tam létalo, mohl dostat do hlavy. Měl se jít radovat se svými spoluhráči. To jsou emoce. Snažil jsem se to nějak vyřešit, ze země jsem ho vytáhl na nohy. Byla tam strkanice, vyhrotilo se to, létají tam ruce, ani nevíte čí.

Mohly tým ovlivnit změny v sestavě?
Nemyslím si. Jsme spolu dost dlouho na to, aby se to neprojevilo. A taky víme, že trenér sestavou rotuje. Tím to není, je to o přístupu. Takhle hrát prostě nemůžeme. Proti Teplicím, teď znova. To nejde. Věřím, že to byl poslední výpadek, protože tohle se stávat nesmí.

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

V polovině soutěže ztrácíte na Slavii pět bodů. Co to znamená v boji o titul?
Za mého působení ve Spartě jsme tuhle situaci už zažili. Taky jsme během podzimu ztráceli dost bodů na první příčku a na jaře jsme to otočili. My jsme před pár týdny nevyužili zaváhání Slavie, ona toho našeho teď jo. Záleží na nás, jak to bude dál. Jestli chceme být první, musíme začít sami u sebe. Musí to být jiná Sparta.

Mohla být zlomem právě remíza v derby, kdy jste oslabenou Slavii nedorazili?
Těžko říct, je to za námi. Asi jsme je měli na lopatě, pak jsme byli z remízy zklamaní. Dál jsme lehce ztráceli body a teď za to pykáme. Je třeba začít pořádně makat.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
