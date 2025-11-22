Hlavně nic nezakřiknout. Haraslín se z reprezentace vrátil zdravý a hned řádil

I kouč Brian Priske si před listopadovou přestávkou přál, aby se mu slovenský křídelník vrátil zdravý. Povedlo se. Podruhé v řadě naskočil v základní sestavě a odehrál devadesát minut.
To se mu mimochodem v sezoně povedlo úplně poprvé.
„Už se dostávám zpátky do kondičky, ale naženu ji jen těmi minutami. Když teď budeme hrát pokaždé třikrát týdně, tréninkem se jen tak nevrátí,“ líčil Haraslín, který má v sezoně čtyři góly i asistence.
Ml. Boleslav - Sparta 1:2, první výhra venku od konce září. Haraslín má gól i asistenci
Nemusí být pokaždé produktivní, ale když je na hřišti a tvoří, Sparta směrem dopředu ožívá. Tentokrát se k tomu přidal i bojovný výkon na závěr, díky kterému si odváží tři body z venku poprvé od konce září.
„Pro nás je to velmi důležité vítězství. Jeli jsme sem s jediným cílem, a to bylo uspět. Možná to poté nebylo úplně pěkné představení, ale takto urvané tři body jsou občas nutné. Jsem hlavně spokojený, jak jsme hráli v prvním poločase,“ hodnotil.
Na levém křídle pozičně zodpovědně plnil pokyny trenéra, kterého měl často blízko postranní čáry. Hecoval, tleskal, vybízel k napadání.
Právě v úvodních minutách Sparta soupeře zatlačila a vytvořila si klíčový náskok. Nejdřív Ryneš trefil do ruky Langhamera ve vápně a Haraslín proměnil penaltu.
Pak místo tisíckrát secvičené zasekávačky zvolil netradiční řešení a přihrál pod sebe Kairinenovi, který levačkou na kraji vápna štrejchnul balon akorát tak, že zapadl přímo na zadní tyč.
„Víme, že Kaan má jednu z nejlepších levaček v lize. Když se trefí, takovou padavou střelu s rotací nechytnete. Jsem rád, že mu to tam dneska padlo,“ cenil si Haraslín.
Ve druhé půli ale Spartu překvapila mnohem ráznější Mladá Boleslav.
„Klobouk dolů před nimi, protože jako jedni z mála se snaží hrát stále fotbal, což je tady občas málo vídané,“ zdůraznil sparťanský kapitán. „Ale další trefa chyběla, už o přestávce jsem týmu říkal, že zápas musíme zlomit. Mohl jsem i já, kdybych se lépe trefil a střelu umístil.“
A tak se radoval soupeř. Sparta ale bojovný závěr plný soubojů a faulů ustála. Haraslín proti Boleslavi zopakoval výkon ze závěru července, kdy Sparta doma zvítězila 3:2. Tehdy rovněž skóroval z penalty a zápas v závěru otočil.
Tentokrát to byla Sparta, která bránila náskok. A domácí kouč Aleš Majer pak hostům trochu vyčítal, že hru příliš kouskovali.
„Na to má každý svůj pohled, vidíme zápasy na Letné a tam se zdržuje od první minuty. My se snažíme hrát fotbal. Jasně, když vedeme 2:1 a soupeř má tlak, snažíme se zápas trochu rozkouskovat. Viděli jsme, že i oni za bezbrankového stavu rozehrávali několik sekund, takže je to vždycky takové tvrzení proti tvrzení,“ pokrčil rameny Haraslín.
„Ale že bychom měli obavy? To můžeme mít každý zápas. Já nám věřil. I když se Boleslav dostala trochu do tlaku, my jsme to uhráli až do konce. Máme tři body, což je pro nás velké plus, a jsme rádi, že jsme po reprezentační přestávce zvítězili, protože víme, jak jsme dopadli minule,“ vzpomínal na říjnovou bezbrankovou remízu na Slovácku (0:0) či zářijovou porážku v Hradci Králové (1:2).
V týdnu čeká Spartu další výjezd, v Konferenční lize potká polskou Legii Varšava, proti níž Haraslín nastupoval v tamní nejvyšší soutěži.
„Samozřejmě, odehrál jsem proti ní hodně zápasů, ale fotbal se rychle mění a v klubech to platí také. Vždy tam byla neskutečná atmosféra, jedna z nejlepších, které jsem v Evropě zažil. Pokud to bude stejné, tak se máme na co těšit. Pevně věřím, že uspějeme, protože víme, o co hrajeme,“ uzavřel sparťanský kapitán.