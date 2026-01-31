Haraslín chválil přístup týmu: Penalta? Byl jsem si jistý, že jsem míč stihl na hřišti

K úsměvu a dobré náladě měl sparťanský útočník důvod. V úvodním jarním kole na Dukle dal dva góly a Sparta vyhrála 3:0.
„Přesně tak jsme chtěli začít, jsme spokojení,“ prohlásil. „Podmínky při zápase byly složité, ale dobře jsme se s tím poprali. Věřím, že jsme na jaro připravení dobře,“ prohlásil Haraslín.
|
Dukla - Sparta 0:3, snadná práce pro hosty, dva góly dal Haraslín. Ukázaly se i posily
Čekal jste to tak snadné? Dukla vás snad ani nepotrápila.
Hlavně jsme se chtěli vyvarovat těch věcí z podzimu, kdy jsme po chybách dostávali hodně gólů. Někdy jsme něco podcenili, ale na Dukle se nic z toho nestalo. Dobře jsme k tomu přistoupili. Jak jsme hráli prvních dvacet pětadvacet minut, kdy soupeř jen odkopával a my tlačili, to se mi líbilo. Jsem rád, jak jsme to zvládli.
Pomohla vám penalta, kterou jste vybojoval a pak ještě proměnil. Přitom jste byl jediný, kdo proti výroku sudích protestoval, když nejdřív nařídili kop od brány.
Já se hádal hlavně kvůli tomu, že jsem míč stihl ještě ve hřišti. Tím jsem si byl stoprocentně jistý. To jsem taky říkal rozhodčímu. Od soupeře tam byl takový divný odraz, zavánělo to rukou, ale to jsem úplně nevěděl. Nechápu, co tam pak dlouho zkoumali. Vždyť to na videu musela být jasná situace. Buď roh, nebo penalta.
Míč jste trefil do horního rohu. Penalta nešla kopnout lépe, souhlasíte?
Když jsem viděl, jak je brankář velký, tak jsem si říkal, že když mu to dám kolem něj, tak by na míč mohl dosáhnout. Musel jsem to dát co nejvýš.
V současném ročníku jste proměnil už čtvrtý pokutový kop. Napadlo vás, že se z vás stane penaltový specialista?
Kopal bych je i dřív, ale byli určení i jiní kluci. Zahrával je Láďa Krejčí, taky Veljko Birmančevič. Vždycky pak záleží, jak se kdo cítí, jak si věří.
Druhý gól jste trefil také skvěle, z vápna do horního rohu.
Myslím, že si ho teď pouští můj syn a až večer přijdu domů, bude mi ho ukazovat. Rád jsem za oba góly, protože pomohly k vítězství. A tři body jsou nejdůležitější.