Haraslín, sparťanský lví král: Věděli jsme, že rychlost bude na Slavii platit

Za celou minulou sezonu odehrál v lize 325 minut. Pro představu: to nejsou ani čtyři kompletní zápasy. Jen dvakrát se v italském Sassuolu vešel do základní sestavy. Takže když na konci srpna přišel hostovat do fotbalové Sparty, leckoho napadlo: On? Proč? To zas bude posila! Jenže na první pohled riskantní sázka na Lukáše Haraslína se zatím ukazuje jako mimořádná trefa.