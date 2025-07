Kouč Priske i vedení rozhodli: novým kapitánem Sparty je útočník Haraslín

Čekalo se, že po neúspěšné sezoně Sparta kapitána změní. Ale už méně, že jím bude slovenský útočník s přezdívkou Šulo, byť mezi úzký okruh kandidátů jistě patřil.

„Přebírá kapitánské kompetence směrem ke kabině, zápasovému režimu, médiím i fanouškům. Nicméně na tom, abychom byli znovu úspěšní, se musí v kabině podílet všichni,“ zdůraznil prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok.

Koho byste zvolili za kapitána Sparty vy? celkem hlasů: 211 Lukáše Haraslína 48 %(102 hlasů) Asgera Sörensena 2 %(5 hlasů) Filipa Panáka 2 %(4 hlasy) Pavla Kadeřábka 36 %(75 hlasů) Jana Kuchtu 4 %(9 hlasů) Jaroslava Zeleného 3 %(7 hlasů) Někoho jiného 4 %(9 hlasů)

„Každý si musí být vědomý své odpovědnosti k týmu. Kabina musí být silné prostředí, nejen s jedním lídrem. Musí to být silná skupina.“

Dosavadní kapitán Panák pásku dostal loni po odchodu Ladislava Krejčího do Girony. Na první pohled se zdálo, že ho nová role svazuje, byť tvrdil opak. Nyní se mu jistě uleví.

Roli kapitána mu svěřil tehdy nastupující kouč Lars Friis, jenž povýšil z Priskeho asistenta. Priske odešel do Feyenoordu a nyní se vrátil.

„Pozici kapitána pro následující sezonu jsme diskutovali společně s Tomášem Rosickým a Tomášem Sivokem. Hned na začátku těchto debat nás zajímal také pohled Filipa Panáka, který nosil pásku v minulé sezoně. Rozhodli jsme se zvolit kapitánem Lukáše Haraslína, Filip zůstává součástí lídrovské skupiny,“ prohlásil trenér Brian Priske.

„Haraslín je pro nás dobrou volbou. Myslím, že ho všichni dobře znají a vědí, jaký je. Velmi dobře zná Spartu, ovládá několik jazyků. A samozřejmě je pro nás velmi důležitým hráčem,“ podotkl kouč.

Slovenský útočník je jedním ze služebně nejstarších sparťanů v kádru, v klubu začne pátou sezonu.

Je dlouhodobě jedním z nejlepších hráčů nejen Sparty ale i celé ligy.

V devětadvaceti se řadí k mazákům se spoustou zkušeností.

Ač Slovák, ve Spartě ho berou za místního.

Haraslín je srdcem sparťan. Na lýtkách má vytetované poháry, které s týmem vyhrál. Syna Luku vodí do kabiny slovenské reprezentace v rudém dresu.

Už v předchozí nevydařené sezoně často chodil na rozhovory s novináři, účast na tiskových konferencích tak pro něj nebude nic stresujícího.

Kapitáni Sparty v novém tisíciletí Jiří Novotný (2001 až 2003)

Karel Poborský (2003 až 2005)

Martin Petráš (2005)

Tomáš Sivok (2006 až 2007)

Tomáš Řepka (2007)

Zdeněk Pospěch (2007)

Tomáš Sivok (2008)

Patrik Berger (2008 až 2009)

Tomáš Řepka (2009 až 2011)

Marek Matějovský (2011 až 2013)

David Lafata (2013 až 2018)

Josef Šural (2018 až 2019)

Bořek Dočkal (2019 až 2022)

Ladislav Krejčí (2022 až 2024)

Filip Panák (2024 až 2025)

Za Haraslína však především mluví výkony na hřišti. Ač loni na podzim a pak i na jaře léčil zranění, se čtrnácti góly a šest asistencemi měl nejlepší čísla z týmu. V předminulé sezoně dal dokonce šestnáct branek a zapsal šest asistencí. Za čtyři roky má bilanci 44+29.

„Kapitán největšího klubu v Česku. Je to pro mě obrovská čest,“ citovaly ho sparťanské stránky.

„Je to nová výzva, ale ty já mám rád. Přijímám ji s hrdostí a pokorou. Uvědomuju si, že s tím přichází i větší zodpovědnost, nejen vůči týmu, ale i vůči sobě. Budu stát v čele kabiny, ale sám se kvůli tomu měnit nebudu.“

Haraslín je odchovancem Slovanu Bratislava, největšího rivala Sparty z dob federace. Ale už jako dorostenec odešel do Itálie. Působil v Parmě, kde v osmnácti nakoukl do dospělého fotbalu. Pak pět let nastupoval za Lechii Gdaňsk, v lednu 2020 se vrátil do Itálie, kde hrál Sérii A za Sassuolo. Odsud v srpnu 2021 zamířil do Sparty, nejdřív na hostování, které se pak změnilo v přestup.

Po předminulé sezoně, kdy Sparta získala titul i poháru, se o něj hodně zajímal Olympique Marseille. Haraslín zůstal a pomohl do Ligy mistrů, která na Letné devatenáct let chyběla.