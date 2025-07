Haraslín ve Spartě do konce kariéry? Jsem připraven klubu vrátit, co mi dává, říká

Během hodiny ve středu po poledni Sparta rozptýlila dvě ze zástupu spekulací, které kolem ní ve veřejném prostoru denně zaznívaly.

Oznámila jméno nového kapitána i smlouvu pro jednu ze svých hvězd, po níž během léta toužil Slovan Bratislava.

„Spekulace se vytvářejí hlavně na internetu, ale jen sám hráč, agent a klub vědí, jak to doopravdy je,“ řekl devětadvacetiletý Haraslín na tiskové konferenci, na které vystoupil poprvé jako nový sparťanský kapitán.

Na přestup jste nepomyslel?

Sice nějaké možnosti byly, ale já se rozhoduju podle toho, jak to cítím já i rodina. Nebylo to náročné. Jsem vděčný, že mi tohle Sparta umožnila. Pořád je pro mě velkou ctí oblékat rudý dres. Ale tím to pro mě nekončí, žádné uspokojení. Máme cíle, hlavně ty týmové.

Dovedete si představit, že ve Spartě zůstanete do konce kariéry?

Dneska klidně můžu říct, že ano. Ale pak přijde řez v kádru a bude všechno jinak. Jsem rád, že mám novou smlouvu a jsem připraven klubu vrátit to, co mi dává. Taky spoluhráčům a trenérovi, že mi věří.

Sparťanský kouč Brian Priske (vlevo) a nový kapitán Lukáš Haraslín přichází na tiskovou konferenci.

Jak hráč po nepovedené sezoně prožívá spekulace o velkých změnách v kádru? Byli jste napjatí, jak to dopadne?

Asi každý čeká, co se stane, jinak tohle jde mimo nás. My se musíme soustředit na tréninky, na svou práci, na první zápas. Na tréninku vypadáme dobře a věřím, že se pořád budeme jen zlepšovat. Je tu trenér, kterého známe. Ale bude to jiné než před dvěma lety, nároky budou větší.

Myslíte si, že jste správný kapitán? Když to mužstvu v minulé sezoně nešlo, měli jste krizi, choval jste se, jako byste tu pásku měl?

Věci z kabiny ven říkat nechci, to nejde. Na hřišti každopádně potřebujete víc lídrů. Budu mít kolem sebe spoluhráče, kteří mi budou pomáhat. Jsem emotivní typ, i já jsem v kabině někdy vybouchnul. Musím to dělat tak, aby mužstvo drželo spolu.

V závěru sezony vás trápilo zranění, vynechal jste i reprezentační zápasy. Jste už fit?

Takhle dlouhou dovolenou jsem dlouho neměl, přišla mi vhod. S týmem jsem trénoval od chvíle, kdy to bylo možné. Odehrál jsem poslední zápas, cítím se dobře a jsem připravený odevzdat všechno ve prospěch Sparty.

Sledujete, jak posiluje váš největší rival? Je Slavia zase favoritem ligy?

Pro nás je motivací, aby se poslední sezona neopakovala. Že jsme skončili daleko za Slavií. Počítá se jen ten titul a je jedno, jestli ho získáte o bod, nebo o třicet. Nás samozřejmě štve, jak jsme zaostali. Věřím, že se to opakovat nebude. Rozdíl bude minimální a my snad budeme před nimi.

Po sobotním ligovém startu v Jablonci vás příští týden čeká 2. předkolo Konferenční ligy, soupeře se dozvíte ve čtvrtek večer. Radši byste Legii Varšavu, nebo Aktobe?

Těžko říct. Ale víme, co nás čeká, když na nás vyjde Kazachstán, a stejně tak víme, když to bude Polsko. Do Kazachstánu jsem jednou letěl s reprezentací a byla to zajímavá cesta. Proti Legii jsem zase hrál, když jsem působil v Gdaňsku. Samozřejmě, cestování do Kazachstánu je náročné, ale třeba v odvetě překvapí, postoupí a na nás vyjde Legia.