Když pálí Šulo, má se Sparta dobře. Jen kdyby jej nebrzdilo zdraví

V sobotu dvakrát tasil zbraň, kterou by si klidně mohl ochránit copyrightem. Z levého křídla navede balon k vápnu, pohledem zkontroluje gólmana a mazaně ho obstřeluje pravačkou. Tu akci od něj čekáte, ale když ji vystřihne tak dokonale jako v sobotu, stejně nestačíte reagovat.

Třetí trefu zvládl slabší levou nohou: umístěná rána po zemi, kolem gólmana, v klidu.

Najdete v lize fotbalistu, který umí naplánovat a provést zakončení tak precizně jako Haraslín?

Hattrick, kterým otočil zápas v Karviné z 0:2 na 3:2, je událost víkendu. Přebil i jabloneckého Jana Chramostu, který v Českých Budějovicích zapsal stý ligový gól.

Vždyť kde by Sparta bez Haraslína byla?

Myslíte, že by šílený start zápasu zvládla ustát?

Že by dokázala snížit ještě předtím, než v Karviné poprvé vypadla světla?

Že by ustála utkání, které se kvůli dvěma pauzám nebývale natáhlo?

A že by nenabrala ještě větší ztrátu na vedoucí Slavii i druhou Plzeň?

„To, co Lukáš předvedl, potřebujete hlavně v zápasech, kdy se ne všechno daří tak, jak chcete,“ vystihl kouč Lars Friis. „Je jedním z nejlepších v lize, možná je dokonce úplně nejlepší.“

Měli jste tušení, jak moc se šikula s přezdívkou Šulo vyšvihl v historické tabulce sparťanských střelců? Nezdá se to, ale už teď má v rudém dresu stejně gólů jako Hložek, Jun nebo Dočkal, dávno trumfl hvězdy Nedvěda, Poborského či Bonyho. Když započítáte jen období po rozpadu Československa, je mezi střelci jedenáctý – s předpokladem rychle poskočit ještě o dost výš. Na pátého Hušbauera mu chybí jen pět tref, což klidně může dotáhnout ještě v aktuální sezoně, pokud...

Však víte.

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín leží v bolestech na trávníku poté, co si v utkání s Atlétikem natáhl sval.

Pokud zůstane fit, což je u slovenského elegána velký otazník. Zdraví ho brzdí, od příchodu na Letnou promarodil kvůli obtížím se svaly a kolenem celkem 249 dní. Za tři a půl roku od příchodu ze Sassuola jen osmkrát (!) odehrál celých devadesát minut, což je unikát. V aktuální sezoně zvládl kompletní zápas jednou, v desátém kole proti Olomouci. Přitom kdo ví, co by ještě stihl, kdyby ho v Karviné kouč Friis nestáhl pětadvacet minut před koncem? Třeba by Haraslín přidal další gól, třeba i dva, ale taky se mohlo stát, že ho znovu zatahá ve svalu a Sparta bude mít problém.

Proto jeho mise často končí po hodině hry, kdy zatleská fanouškům pod tribunou a dokráčí na lavičku. Z preventivních důvodů mu trenéři minutáž přísně dávkují a občas ho dokonce použijí jen jako trumf na poslední půlhodinu.

Spartě, která už na podzim nabrala šílené manko, by se šiklo, kdyby na něj mohla spoléhat ještě víc, ale i tak je pro ni zdravý Haraslín zásadní postavou. Z pětatřiceti zápasů, kdy skóroval, prohrála jen dva: proti Lyonu a Rangers v Evropské lize.

A pozor: hned třicet jich vyhrála!

Jakmile je chlapík s potetovanou levou rukou v ráži, šance na tři body se výrazně zvyšuje.

Čím to? Asi tím, že Haraslín přináší do ligy něco, co v Česku jen tak nenajdete. Poznáte na něm, že fotbalově dorůstal v zahraničí a že v italské Parmě od sedmnácti koukal pod ruce hvězdám. V juniorce ho trénoval argentinský bomber Crespo, v áčku mu zase radil italský rebel Cassano: „Jako útočníkovi mi opakoval: Dovol si! Klidně můžeš balon dvacetkrát ztratit, ale pak třikrát uděláš akci, po které padne gól.“

Přesně to se stalo v sobotu, jen ztrát bylo výrazně méně. Kdo se díval, mohl sledovat, jak klidně si Haraslín počíná, zatímco spoluhráče tíží tlak. Třeba při první trefě: viděli jste, jak drze umotal obránce Endla? Naznačení doprava. Pak hned doleva. A znovu doprava. Než se karvinský stoper rozkoukal, sparťanská dvaadvacítka švihla pravačkou, balon svištěl přesně k tyči...

A one man show mohla začít.