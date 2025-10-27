Chance Liga 2025/2026

Jsme kapitáni, ale doma nám tak neříkejte! Sparťani Haraslín a Chlapík se seznamují

Autor: , ,
  14:01
Potkají se v útrobách letenského stadionu, podají si ruce, seznámí se a hned se dají do řeči. Byť oba provozují jiný sport, jedno je spojuje. Oba vedou kabinu pražské Sparty jako kapitáni. Fotbalista Lukáš Haraslín a hokejista Filip Chlapík v rozhovoru pro iDNES.cz vypráví: „Každý nás chce zesměšnit.“

Ani jeden nevstoupil do sezony podle představ. Fotbalisté remizovali v Jablonci a následně padli v kazachstánském Aktobe, hokejisté zase na přelomu září a října dokonce prohráli pětkrát v řadě.

„To jsem si říkal: ‚Ty vole, stal ses kapitánem a všechno se začíná sesypávat,‘“ říká o začátku nového ročníku Haraslín.

„Úspěchy i neúspěchy jdou svým způsobem i za vámi, protože jste za ně jako kapitán zodpovědný. Bral jsem si je možná až moc osobně. Dost věcí jsem ani nemohl ovlivnit, ale stejně jsem si je vyčítal. Nepříjemné období, které mi otevřelo oči,“ přemítá zase Chlapík.

Kapitáni pražské Sparty - vlevo Lukáš Haraslín, vpravo Filip Chlapík.
Jeden vyniká ve fotbale, druhý v hokeji. Lukáše Haraslína (vlevo) a Filipa Chlapíka ale jedna činnost spojuje. Oba jsou kapitáni v pražské Spartě.
Sparťanští kapitáni si podávají ruce. Vlevo fotbalista Lukáš Haraslín, vpravo hokejista Filip Chlapík.
Na zápas hokejové Sparty s Třincem dorazilo i několik fotbalistů. Na fotce zleva například Adam Ševínský, Lukáš Haraslín nebo Jakub Martinec.
6 fotografií

Oba ve velkém rozhovoru pro iDNES mluvili také o příjemnějších starostech.

Třeba jak by rádi oslavili společně zisk titulů, jestli se jako kapitáni nějak změnili, co říkali na jejich nové role doma nebo jak organizují celotýmové akce.

„Chodíme někam většinou po zápase, kdy je nejvíc času. Když máme druhý den volno, posedíme o něco déle. Ať už na Strahově, nebo někde ve městě, ale to na nás zas všichni koukají, co kde děláme. Podle mě hokejisté to takhle úplně nemají, nebo to tolik neřeší,“ míní Haraslín, přičemž Chlapík se nadechne.

„Nebo se pletu? Když bylo v Praze mistrovství světa v hokeji a Kanaďané se procházeli v centru, nikdo to neřešil. My si dáme třeba jeden drink a hned je z toho aféra, i když hrajeme až za čtyři dny,“ vysvětluje Haraslín.

„Jaké je to u vás hrát s kocovinou, to asi moc nejde ne?“ zajímá Chlapíka.

„Vy se můžete opírat aspoň o ty hokejky! Ale jak jsem říkal, večeři s pivem nebo drinkem si dáme maximálně po zápase, když máme druhý den volno. Před ním to nepřipadá v úvahu,“ zakončí Haraslín.

Nejen o tom si můžete ve středu ve 12 hodin přečíst v exkluzivním rozhovoru s oběma sparťanskými kapitány na iDNES.cz.

Vstoupit do diskuse

13. kolo

14. kolo

Kompletní los

6. kolo

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
2. SK Slavia PrahaSlavia 13 7 6 0 22:8 27
3. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
6. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
7. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 4 4 10:12 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 13 2 4 7 8:16 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

Sudí správně odvolal penaltu proti Slavii. Nechyboval ani při zákroku Mosese

Slávista Moses bez osobního trestu? Správně. Odvolaná penalta po pádu olomouckého Šípa? Rovněž správně. Při obou situacích, které v nedělním ligovém utkání Slavie v Olomouci přinesly kupu emocí,...

27. října 2025  13:49

Naštvaný Vinícius a zášť vůči Yamalovi. El Clásico skončilo hromadnou potyčkou

Navzdory několika sporným rozhodnutím se dlouho nedělní fotbalové El Clásico dohrávalo v až nezvyklém klidu. O to větší ale byla šarvátka, která se rozpoutala ještě před závěrečným hvizdem na...

27. října 2025  13:33

Šíp k nafilmovanému pádu: Neudělal bych nic jinak, zdeformoval bych Markoviče

Malé déja vu mají za sebou fotbalisté Sigmy Olomouc. Ve čtvrtek smutnili po zápase Konferenční ligy proti polskému Rakówu, že neudrželi vedení po jediné střele na branku. V neděli proti pražské...

27. října 2025  11:30

Idumbo, nová hrozba Ústí. Belgičan dal první góly, jeho bratr posílil AS Monako

Franck Idumbo, nová útočná hrozba fotbalového Viagemu Ústí nad Labem. Dvěma góly v páteční druholigové bitvě skalpoval béčko Ostravy a v novém působišti skóroval dříve než jeho mladší sourozenec,...

27. října 2025  10:45

Frustrovaní fanoušci Wolves se obrátili i proti trenérovi, Krejčí a spol. stále strádají

Ještě pár měsíců nazpět slavil s fanoušky záchranu v místní hospodě, nadšení ale vystřídala frustrace, kterou si Vítor Pereira, portugalský kouč Wolverhamptonu, vyslechl u sektoru těch...

27. října 2025  10:20

NEJ Z LIGY: Kuriózní smůla Frydrycha, dva trenéři jsou na odstřel. A Huk jako Hulk

Fotbalová liga má nového lídra. Jablonec po triumfu v derby proti Liberci přeskočil vedoucí Spartu i Slavii, která remizovala potřetí za sebou. Sparťané si však první příčku mohou vzít zpátky, pokud...

27. října 2025  9:30

Němce zvedl a vrátil jim drajv. Dokázal by teď Klinsmann restartovat Česko?

V létě 2004 za ním do Kalifornie dorazil na kamarádskou návštěvu Berti Vogts, bývalý reprezentační kouč, dál úzce napojený na vedení německého svazu. Grilovali maso, padlo pár piv, dlouhé hodiny...

27. října 2025  8:30

Slavia drhne a nudí, letní posily neexistují. Trpišovský hledá cestu z neznámé situace

Na den přesně před půl rokem proměnili duel v Olomouci v pozoruhodnou fotbalovou exhibici. Zábavným a lehkonohým výkonem dotančili k mistrovskému titulu, útočník Kušej při pětigólové demolici nasázel...

27. října 2025  6:20

Štípněte mě! Ani si to nestíhám užít, hlásil Hyský. Vyzdvihl Jedličku i oba střelce

Ještě před třemi týdny jako trenér Karviné prohrál na hřišti posledních Pardubic. Od nedávného nástupu k Viktorii Plzeň však Martin Hyský nezná nic jiného než vítězství. „Asi bych potřeboval, aby mě...

26. října 2025  23:04

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

26. října 2025  17:38,  aktualizováno  20:33

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Krejčí asistoval u prohry, Arsenal si upevnil první místo. Aston Villa si vyšlápla na City

Ladislav Krejčí si v utkání devátého kola anglické Premier League připsal asistenci, ale fotbalisté Wolverhamptonu po gólu v nastavení podlehli Burnley 2:3. Arsenal přetlačil Crystal Palace 1:0,...

26. října 2025  19:35,  aktualizováno 

Schick se vrátil do akce, Leverkusen proti Freiburgu odčinil ostudu z Ligy mistrů

Patrik Schick se po zranění vrátil jako náhradník do sestavy Leverkusenu a slavil s ním v 8. kole německé fotbalové ligy vítězství 2:0 nad Freiburgem. Bayer vyhrál v domácí soutěži počtvrté za sebou...

26. října 2025  17:50,  aktualizováno  19:45

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.