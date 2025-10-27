Jsme kapitáni, ale doma nám tak neříkejte! Sparťani Haraslín a Chlapík se seznamují

Ani jeden nevstoupil do sezony podle představ. Fotbalisté remizovali v Jablonci a následně padli v kazachstánském Aktobe, hokejisté zase na přelomu září a října dokonce prohráli pětkrát v řadě.
„To jsem si říkal: ‚Ty vole, stal ses kapitánem a všechno se začíná sesypávat,‘“ říká o začátku nového ročníku Haraslín.
„Úspěchy i neúspěchy jdou svým způsobem i za vámi, protože jste za ně jako kapitán zodpovědný. Bral jsem si je možná až moc osobně. Dost věcí jsem ani nemohl ovlivnit, ale stejně jsem si je vyčítal. Nepříjemné období, které mi otevřelo oči,“ přemítá zase Chlapík.
Oba ve velkém rozhovoru pro iDNES mluvili také o příjemnějších starostech.
Třeba jak by rádi oslavili společně zisk titulů, jestli se jako kapitáni nějak změnili, co říkali na jejich nové role doma nebo jak organizují celotýmové akce.
„Chodíme někam většinou po zápase, kdy je nejvíc času. Když máme druhý den volno, posedíme o něco déle. Ať už na Strahově, nebo někde ve městě, ale to na nás zas všichni koukají, co kde děláme. Podle mě hokejisté to takhle úplně nemají, nebo to tolik neřeší,“ míní Haraslín, přičemž Chlapík se nadechne.
„Nebo se pletu? Když bylo v Praze mistrovství světa v hokeji a Kanaďané se procházeli v centru, nikdo to neřešil. My si dáme třeba jeden drink a hned je z toho aféra, i když hrajeme až za čtyři dny,“ vysvětluje Haraslín.
„Jaké je to u vás hrát s kocovinou, to asi moc nejde ne?“ zajímá Chlapíka.
„Vy se můžete opírat aspoň o ty hokejky! Ale jak jsem říkal, večeři s pivem nebo drinkem si dáme maximálně po zápase, když máme druhý den volno. Před ním to nepřipadá v úvahu,“ zakončí Haraslín.
