To jsme snad nebyli my. Naštvaný Haraslín nechápal výkon Sparty ve druhé půli

Když jste šli na druhý poločas, nasvědčovalo tomu něco?
Rozhodly standardky. My z ní taky dali gól, ale pak jsme tři dostali. Víme, že to je jejich silná zbraň, zvlášť doma. Těžko k tomu něco říkat víc. Druhou půli jsme nezvládli hlavně herně, byli jsme strašně zalezlí.
Dal jste svou naštvanost najevo už spoluhráčům v kabině?
Co se tam stane, to tam taky zůstane. To nejde, abych něco vytahoval na tiskovce.
Rozhodla poločasová střídání, kdy slávisté Moses s Chytilem měli na hru přece jen větší vliv než vaši náhradníci?
Za chvíli tady budete mít trenéra, to je spíš otázka pro něj. Rozhodly standardky, i když jsme se na ně připravovali. Asi jsme při nich byli špatně zorganizovaní.
Před druhým gólem Slavie jste u sudího protestoval, že vás Chorý fauloval. Co jste mu říkal?
Nechci se na to vymlouvat. Ale dostal jsem ránu zezadu. A když vás srazí sto pět kilo, tak to nejde ustát, já mám sedmdesát. Prostě faul zezadu, ale rozhodčí to viděl jinak.
Slavia vám utekla už na rozdíl deseti bodů, zbývá deset kol. Je o titulu rozhodnuto?
První místo se nám vzdálilo, ale ještě konec není. Dokud šance je, tak se budeme rvát a zkusíme ztrátu stáhnout. Víme, že jsme si mohli hodně polepšit, ale bohužel. Je to o deset bodů, na psychiku je to těžké.