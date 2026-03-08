Chance Liga 2025/2026

To jsme snad nebyli my. Naštvaný Haraslín nechápal výkon Sparty ve druhé půli

Autor:
  21:39
To už muselo být, když i Lukáši Haraslínovi ujelo před novináři sprosté slovo. „Jsem nas**nej,“ začal kapitán sparťanských fotbalistů své hodnocení po prohraném derby na Slavii (1:3). „Zápas dvou rozdílných poločasů. Z naší strany dobrý ten první, vedli jsme, pak jsme si asi mysleli, že to nějak ukopeme. Nebyli jsme to my, jako by z kabiny vyšlo jiné mužstvo,“ nechápal.
Lukáš Haraslín na děkovačce u fanoušků Sparty po prohraném derby se Slavií.

Lukáš Haraslín na děkovačce u fanoušků Sparty po prohraném derby se Slavií. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Tomáš Chorý se raduje po vítězství v derby se Spartou.
Tomáš Chorý slaví v derby se Spartou.
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský oslavuje výhru 3:1 nad Spartou.
Radost slavistických fanoušků z výhry nad Spartou.
38 fotografií

Když jste šli na druhý poločas, nasvědčovalo tomu něco?
Rozhodly standardky. My z ní taky dali gól, ale pak jsme tři dostali. Víme, že to je jejich silná zbraň, zvlášť doma. Těžko k tomu něco říkat víc. Druhou půli jsme nezvládli hlavně herně, byli jsme strašně zalezlí.

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Dal jste svou naštvanost najevo už spoluhráčům v kabině?
Co se tam stane, to tam taky zůstane. To nejde, abych něco vytahoval na tiskovce.

Rozhodla poločasová střídání, kdy slávisté Moses s Chytilem měli na hru přece jen větší vliv než vaši náhradníci?
Za chvíli tady budete mít trenéra, to je spíš otázka pro něj. Rozhodly standardky, i když jsme se na ně připravovali. Asi jsme při nich byli špatně zorganizovaní.

Staněk před derby odstoupil, Slavii nezbyl žádný brankář na lavičce. Jak je to možné?

Před druhým gólem Slavie jste u sudího protestoval, že vás Chorý fauloval. Co jste mu říkal?
Nechci se na to vymlouvat. Ale dostal jsem ránu zezadu. A když vás srazí sto pět kilo, tak to nejde ustát, já mám sedmdesát. Prostě faul zezadu, ale rozhodčí to viděl jinak.

Slavia vám utekla už na rozdíl deseti bodů, zbývá deset kol. Je o titulu rozhodnuto?
První místo se nám vzdálilo, ale ještě konec není. Dokud šance je, tak se budeme rvát a zkusíme ztrátu stáhnout. Víme, že jsme si mohli hodně polepšit, ale bohužel. Je to o deset bodů, na psychiku je to těžké.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

26. kolo

Kompletní los

25. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 25 18 7 0 55:19 61
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 25 9 7 9 34:32 34
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 25 8 7 10 31:35 31
10. FK PardubicePardubice 25 7 8 10 31:42 29
11. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 25 5 7 13 24:35 22
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Staněk před derby odstoupil, Slavii nezbyl žádný brankář na lavičce. Jak je to možné?

Aktualizujeme
Slávistický gólman Jakub Markovič během derby se Spartou, do kterého naskočil...

Kdyby se náhradník Jakub Markovič v derby zranil nebo byl vyloučen, slávisté by měli průšvih jako vrata. Vždyť něco podobného nemá na elitní úrovni obdoby. Poté, co rozcvičku kvůli zranění nedokončil...

8. března 2026  20:45,  aktualizováno  21:13

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

8. března 2026  20:21,  aktualizováno  20:57

Hyskému se ulevilo. Chválil brankáře, kritizoval hřiště: Celé je katastrofální

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.

Za sebou měli týden hrůzy, který je dostal pod velký tlak. A před sebou zápas se soupeřem, co je nepříjemný pro každého. Navíc na trávníku, o kterém všichni vědí, že se na něm hraje těžko. Fotbalisté...

8. března 2026

Náskok pomůže hlavám, líčil Svědík. Trenér Táborska už mu gratuloval k postupu

Trenér Martin Svědík (uprostřed) slaví se Zbrojovkou Brno výhru ve druhé lize....

Jedna akce, která se přímočarostí odlišovala od celého zápasu. Lukáš Vorlický čtyři minuty před koncem rozštípl druholigový šlágr prvního s druhým. Slávistický host ve Zbrojovce Brno připravil snadný...

8. března 2026  18:59

Karviná - Pardubice 1:2, hosté rozhodli před pauzou a jsou v prostřední skupině

Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Na senzační postup do semifinále poháru karvinští fotbalisté nenavázali, ve 25. ligovém kole podlehli na domácím hřišti Pardubicím 1:2. Hosté se v tabulce vyhoupli do prostřední skupiny, o triumfu...

8. března 2026  18:08

Hradec - Plzeň 0:3, první výhra od poloviny února, tři body vystřelil Lawal

Tomáš Ladra v křečích na zemi po gólu na 3:0, zatímco spoluhráči z Plzně slaví.

Neprožívají ideální období, od poloviny února čekali na výhru. Ve 25. ligovém kole se plzeňští fotbalisté dočkali, v Hradci triumfovali 3:0. V závěru prvního poločasu skóroval Lawal, krátce po pauze...

8. března 2026  17:55

Cítím se skvěle, hlásí po hattricku Jurečka. S parťákem Gningem toho moc nenamluví

Václav Jurečka z Baníku střídá po hattricku v utkání se Zlínem.

Dostal se do tři šancí a všechny proměnil. Útočník Václav Jurečka proti Zlínu potvrdil, že je střelec. Ukázal tak, proč o něj šéfové fotbalistů Baníku Ostrava v zimě stáli a přivedli ho z tureckého...

8. března 2026  17:50

Poplach! Kde jsou góly? Dukla se topí. Už přes jedenáct hodin neskórovala

Dukelský útočník Tomáš Pekhart hlavičkuje v souboji s Daliborem Večerkou z...

Ta místnost není velká ani okázalá, ale historie na vás uvnitř dýchne. Ve vitrínách křišťálové poháry. Na policích naleštěné trofeje. Na stěnách vlaječky slavných soupeřů. Závan starých časů, na...

8. března 2026  17:50

Zvládnutý šlágr a další krok k postupu. Zbrojovka zlomila Táborsko v závěru

Stoper Zbrojovky Brno s číslem 3 Brazilec Kaká.

Fotbalisté Zbrojovky Brno ve šlágru 18. kola druhé ligy v souboji dvou nejlepších celků soutěže zvítězili na stadionu Táborska gólem v závěru 1:0. Moravané udělali další výrazný krok k postupu, před...

8. března 2026  17:19

Ostrava - Zlín 6:2, dominance domácích, Jurečka má hattrick, Kričfaluši dva góly

Hráči Baníku slaví gól Ondřeje Kričfalušiho v zápase se Zlínem.

Dominantní výkon předvedli fotbalisté ostravského Baníku ve 25. ligovém kole, Zlín deklasovali 6:2. Hattrickem se na vysokém vítězství podílel Jurečka, dvě trefy zaznamenal Kričfaluši, skóroval také...

8. března 2026  15:24

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávistický útočník Tomáš Chorý po faulu pomáhá ze země Filipu Panákovi ze...

Prahu znovu rozdělí fotbal. Sparta a Slavia se utkají v dalším derby pražských S, zápase, který tradičně přináší obrovské emoce, vyprodané tribuny i nezapomenutelné sportovní okamžiky. Jaká je...

8. března 2026  14:54

Pískot, nadávky. Naštvaný Frťala: Náš herní projev je hrozný, jde to za mnou

Kouč Teplic Zdenko Frťala při utkání s Duklou.

Výhled na Krušné hory je teď asi to nejhezčí, co fotbal v Teplicích nabízí. Po upachtěné bezgólové remíze s poslední Duklou skláři čelili zlobě fanoušků a trenér Zdenko Frťala vybuchl. Vinu za...

8. března 2026  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.