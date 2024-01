Proč jsi to udělal? A zrovna mně? Sparťan Haraslín nechápal Vavrův faul

V přípravném, byť prestižním souboji na Letné mezi Spartou a FC Kodaň totiž Vavro svého krajana ostře fauloval.

Po necelé půlhodině na polovině hřiště v plné rychlosti šel do skluzu a zezadu protivníka sestřelil, i když zároveň zahrál míčem.

„Nevybíravý zákrok, který do takového zápasu vůbec nepatří. Pro mě červená karta, vůbec jsem neváhal,“ prohlásil na tiskové konferenci hlavní sudí Ladislav Szikszay.

U laviček se strhla mela, sparťané ostrý skluz Vavrovi vyčítali. „Ať si lidé udělají vlastní názor. Nepříjemný zákrok,“ říkal Haraslín v rozhovoru pro televizi O2.

„Věděl jsem, že mě bude někdo dostupovat, ale netušil jsem, že do mě takhle zezadu vletí. Kdybych levou stojnou nohu nezvedl, tak by to se mnou nedopadlo dobře. Naštěstí se nestalo nic vážného, ale radši to fakt nebudu komentovat.“

Faulu si všimla i slovenská média. „Vavrovo šílenství,“ napsal například server sport.sk.

Pro Vavra zápas skončil, Kodaň musela od 27. minuty hrát v deseti a podlehla 0:2. „Vyloučení zápas ovlivnilo a je škoda, že jsme nemohli celou dobu hrát proti jedenácti. Pokazilo to záměr, nebylo to optimální jak pro nás, tak pro soupeře,“ poznamenal sparťanský kouč Brian Priske.

V přípravných zápasech se občas týmy domluví, že za hříšníka naskočí náhradník a hraje se dál jedenáct proti jedenácti. To však v souboji Sparty s Kodaní nešlo.

„Dřív to možné bylo, tady šlo o oficiální utkání, kde se vysílalo do světa a ve své nabídce ho měly sázkové kanceláře,“ vysvětlil sudí Szikszay. „Pro mě to byla červená karta, nemohl jsem jinak.“

Vavro se během druhé půle, do které už Haraslín stejně jako celá základní sestava nenastoupil, snažil se spoluhráčem z národního mužstva spojit.

„Po zápase mi napsal, jestli jsem v kabině. Odpověděl jsem mu, že to nemusel dělat zrovna mně, když se známe. Bylo to zbytečné, vůbec jsem to nečekal. Ale jdeme dál, máme další věci před sebou,“ prohlásil Haraslín.