Už jsem stoprocentně připravený, hlásí uzdravený karvinský stoper Endl

Předtím v karvinském dresu odehrál 12 ligových minut proti Pardubicím a Hradci Králové (oba 1:0). Předchozích 27 prvoligových duelů si připsal za Zbrojovku Brno, odkud do Karviné letos v červenci přestoupil.

„V první řadě jsem rád, že jsme vyhráli,“ prohlásil Endl po střetnutí s Českými Budějovicemi (4:1).

„Utkání zvládl dobře. Částečně hrál na Adedirana a Ekpaie, což jsou rychlí a nebezpeční útočníci, a nevybavuji si moment, že by propadl. Ale obranná činnost celé čtyřky byla velmi dobrá,“ chválil trenér Hyský. „Lukáš ale ještě potřebuje čas, větší herní vytížení.“

To zatím neměl, jelikož ho tížily zdravotní problémy. Připustil, že z nich už měl těžkou hlavu.

„Trápila mě zranění, jaká jsme předtím nikdy nepoznal. Ale doufám, že už je to pryč a jsem stoprocentně připravený,“ prohlásil 191 centimetrů vysoký obránce, jenž měl přetržený stehenní sval a předtím zánět paty.

Fotbalisté Karviné se radují z brzkého gólu v utkání proti Českým Budějovicím.

Jak vnímáte přestup do Karviné?

Jsem rád, že konečně zase hraju ligu, že se to povedlo. Bylo to docela dlouhé, než jsem sem přestoupil, ale dotáhli jsme to. Bohužel můj začátek byl takový, jaký byl, což mě mrzí, ale někdy se to nedá ovlivnit.

Co říkáte na konkurenci mezi stopery?

Jo, jo, Berg, Svozka, Krča (Bergqvist, Svozil, Krčík), všechno to jsou techničtí stopeři. Konkurence mezi námi je, ale vycházíme kamarádsky. Neděláme si žádné naschvály. (usmál se)

Jak vnímáte složení mužstva, v němž je šestnáct cizinců?

Těžko to mohu s něčím porovnávat, protože Karviná je můj první klub mimo Brno, kde jsem dosud působil. Ale anglicky umějí všichni, takže s domluvou problém není.

Ani pro vás, když jako stoper musíte dirigovat obranu?

Komunikaci musím zlepšit, ale anglicky umím, takže klidně mohu říct třeba Davidovi (Mosesovi), co má dělat. V tom fakt problém není.

Sezonu jste rozjeli velmi dobře. Po jedenácti zápasech máte 15 bodů, které Karvinští v minulé sezoně získali až po devatenácti kolech.

Karvinou jsem sledoval i minulý rok, něco jsem navnímal. Začátek se nám povedl, i když jsme mohli mít o nějaké body víc. Musíme proměňovat šance, které máme, i v těch náročnějších zápasech, to je alfa a omega. Musíme hrát nejlépe na nulu a k tomu vždy jeden dva góly vstřelit.

Karviné se daří, ale Brnu ne. Přestoupil jste v pravý čas?

Poslední rok v Brně jsem ani já nepodával optimální výkony. Celkově se nám nedařilo. Asi byl čas změnit prostředí. Jsem rád v Karviné, ale mrzí mě, jak se Brno trápí. Pořád mám ke klubu