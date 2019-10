Nesmíme mít nosy nahoru, uvědomuje si budějovický střelec Endál

Horácká Slavia Třebíč patří hlavně na vlastním ledě mezi houževnaté celky. Nevyhrává se tam snadno, o čemž už se přesvědčil nejeden favorit. I proto jeli hokejisté Motoru na Vysočinu s respektem.

Už první minuta však dala pondělnímu utkání nečekaný ráz. Dva šťastné odrazy a v čase 0:26 vedli hosté 2:0. „Co víc jsme si mohli přát. Paradoxně nás ale rychlé vedení přibrzdilo. Místo abychom hráli dál aktivně, tak jsme soupeři dovolili několik šancí, ze kterých mohl rychle vyrovnat,“ popsal úvod utkání českobudějovický útočník Lukáš Endál. Svižný nástup do zápasu s cílem vstřelit co nejdříve vedoucí branku, to je zpravidla zadání trenérů Motoru pro své svěřence. V Třebíči to vyšlo na jedničku.

„Vedení nás však uspalo a Třebíč začala hrát. My jsme jí dali dost prostoru, ale v této fázi zápasu nás podržel brankář Klouček,“ chválil po zápase svého gólmana trenér Václav Prospal. O branky se v Třebíči postaralo pět různých hráčů. Mezi nimi byl i Lukáš Endál, jenž se trefil ve čtvrtém zápase po sobě. Celkově skóroval popáté v posledních čtyřech duelech.

„Po zranění se chci co nejdříve dostat do formy. Vstřelené góly mi pomáhají, ale na statistiky nekoukám,“ tvrdí důrazný forvard. Endál patří dlouhodobě mezi nejčastěji střílející hráče. Patří to k jeho stylu hry. „Trenér Prospal mě stále nabádá k tomu, abych střílel co nejvíce. Občas možná pálím i z nepřipravených pozic, ale když nevystřelíte, tak gól dát nemůžete,“ doplnil útočník, který v sezoně skóroval prozatím osmkrát.

Motoru se daří, výborná forma Poruby z úvodu sezony je asi pryč, a tak Jihočeši vedou tabulku už o sedm bodů. „Jsme za současnou pozici rádi, ale nadále máme k soupeřům respekt. Kdybychom měli nosy nahoru, tak nás to rychle doběhne,“ zdůraznil 32letý útočník.

Zkouška poctivého přístupu přijde pro budějovické hokejisty už dnes. Jihočeši hostí Kadaň. Utká se první s posledním. Oba celky dělí po šestnácti kolech propastných 36 bodů. „Nic nepodceníme, to by se nám mohlo vymstít. Do každého zápasu chceme jít stejně. Věřím, že podáme takový výkon, abychom si odnesli tři body,“ ujistil Endál, že bude se svými spoluhráči dobře připraven na soupeře, který v minulém kole zvítězil po 40 zápasech. Odnesla to překvapivě Jihlava.

Motor změří síly s Kadaní v této sezoně pravděpodobně naposledy. Díky novému formátu soutěže se po polovině základní části mužstva rozdělí na dvě skupiny. Endál změnu vítá. „Je to zajímavější. Potká se lepší osmička týmů a přibudou atraktivnější zápasy.“

Klub věnoval dnešní duel ženám. Lístky do vybraného sektoru mohou dámy zakoupit za 50 korun. Navíc prvních 1 200 žen obdrží u vstupu malý dárek. Zápas startuje v 17.30 hodin.