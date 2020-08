Velký krok vpřed. Angažmá v Liberci mi může jen pomoct, věří talent Csáno

V Trnavě, kde působil doposud, mu vypršela smlouva a na nové se s klubem nedohodl. Pak se ozval Liberec a mladý útočník měl brzy jasno. K Nise měl přitom zamířit už na konci minulé sezony.

„Ale bylo to tehdy těžké, protože se hrála liga a zápasy se střídaly každou středu i sobotu. Přišel jsem tedy na začátku letní přípravy původně na týdenní zkoušku a po ní se mělo rozhodnout, jestli jsem přesvědčil trenéry, abych mohl zůstat, nebo ne. Nakonec se vše podařilo,“ uvedl Csáno.



Angažmá v Liberci bere jako velký krok vpřed. „Slovan je kvalitní a dobrý klub s výbornými hráči a trenéry. Je tu krásný stadion, pěkné prostředí a výborní fanoušci. Můžu se tu mnoho věcí naučit, angažmá mi může v mé kariéře jen pomoct.“

Pod Ještěd ho lákala i možnost zahrát si evropské poháry. Slovan čeká v září druhé předkolo Evropské ligy. „Je to určitě velká motivace. Každý hráč sní o tom, že bude jednou v evropských pohárech hrát a bude se moct porovnávat s těmi nejlepšími,“ říká Csáno.

„Uvidíme, jaký tým dostaneme, určitě se budeme chtít dostat co nejdál. Nemůžeme ale myslet jen na to, začíná liga, v níž chceme být úspěšní a posbírat co nejvíc bodů. Hlavně vstup do sezony bude velmi důležitý, v sobotu hrajeme první kolo v Olomouci, určitě půjde o těžký zápas.“

Vytáhlý útočník zamířil do Trnavy ve 14 letech z Interu Bratislava. Prosadil se do slovenských mládežnických reprezentací a před třemi lety byl i na zkoušce v anglickém Wolverhamptonu.

Jeho místem na hřišti je hrot útoku, kde se cítí nejlépe. V některých zápasech ale nastoupil i na křídle. Mezi jeho silné stránky patří hra zády k bráně, vzdušné souboje a hra jeden na jednoho. „Určitě to není dokonalé, nemůžu se ničím uspokojit, protože je vždy co zlepšovat,“ uvědomuje si.

V liberecké přípravě zasáhl celkem do pěti zápasů a vstřelil jeden gól. Prosadit se v útoku Slovanu nebude mít lehké, konkurenci má v Júsufovi, Rabušicovi, Rondičovi či Matouškovi.