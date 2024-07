Moc jsem toho neprošvihl, hlásil z Rakouska plzeňský záložník Červ

Poprvé po mistrovství Evropy oblékl plzeňský dres, záložník Lukáš Červ v úterním přípravném utkání proti Karabachu odehrál jeden poločas. A i přes porážku 1:2 v rakouském Westendorfu byl spokojený. „Utkání splnilo svůj účel, byl to dobrý test,“ uvedl pro klubový web třiadvacetiletý Červ, který přišel do Viktorie letos v lednu jako součást trejdu gólmana Jindřicha Staňka do pražské Slavie.