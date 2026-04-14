Reprezentant Červ podepsal v Plzni nový kontrakt. Věřím v další úspěchy, říká

  18:20
Ve víkendovém ligovém hitu na Slavii (0:0) kvůli zranění nenastoupil, za Viktorii Plzeň však fotbalový reprezentant Lukáš Červ odehraje ještě spoustu zápasů. Pětadvacetiletý středopolař s klubem podepsal novou smlouvu do června 2029, dosavadní kontrakt by mu vypršel příští rok v létě. Klub podpis oznámil na svém webu.
Plzeňský záložník Lukáš Červ se snaží udržet míč v souboji s Pavlem Svatkem z Teplic. | foto: ČTK

Plzeňský Lukáš Červ napadá zlínského gólmana Stanislava Dostála.
Lukáš Červ v souboji o míč s Albianem Ajetim.
Plzeňský záložník Lukáš Červ (vpravo) v hlavičkovém souboji s karvinským...
Lukáš Červ z Plzně se přetlačuje o míč se sparťanským obráncem Janem Mejdrem.
5 fotografií

Červ přišel do Plzně v lednu 2024 ze Slavie a postupně se vypracoval v jednu z opor a dostal se do národního mužstva. Byl u toho, když před dvěma týdny Česko vybojovalo postup na letošní mistrovství světa.

„Lukáš se díky svým výkonům na domácí i evropské scéně velmi rychle po svém příchodu vypracoval mezi klíčové postavy našeho týmu. Logicky tedy bylo naším cílem, abychom se domluvili na prodloužení smlouvy. Jsem si jistý, že i v nadcházejících sezonách bude jedním z našich důležitých hráčů, a to nejen na hřišti, ale i v kabině,“ prohlásil sportovní ředitel Martin Vozábal.

Červ je slávistickým odchovancem, ale za první tým odehrál jen patnáct minut před šesti lety. Pak hostoval v Jihlavě a v Pardubicích, v létě 2022 zamířil do Liberce s tím, že Slavia měla co mluvit do jeho případného dalšího přestupu.

Právě na tom ztroskotal jeho uvažovaný příchod do Sparty, která o něj měla zájem během léta 2023. O pár měsíců později tak formálně přestoupil do Slavie zpátky, protože ta ho potřebovala poslat do Plzně jako jednu z protihodnot za gólmana Jindřicha Staňka.

„Jsem ve Viktorce dva roky a za tu dobu jsem tady prožil krásné chvíle, ať už přímo na hřišti, nebo i mimo něj. Nádherné zápasy Evropské ligy, velké ligové bitvy nebo třeba narození dcery. To všechno jsou momenty, které se mi zapsaly do srdce,“ prohlásil Červ.

V týmu je ceněn pro svou skvělou kondici, dřinu, bojovnost, provokace soupeře i styl, který je pro protivníky dotěrný a krajně nepříjemný.

„Vážím si všech lidí v klubu, kteří pro něj dýchají, všech našich fanoušků i celého města, v němž se s rodinou cítíme dobře a líbí se nám tady. Doufám, že budeme na naší společné cestě psát další velké, a hlavně úspěšné příběhy.“

Lukáš Červ odehrál za Viktorii Plzeň celkem 119 zápasů včetně 34 v pohárové Evropě. Celkem vstřelil 8 branek a zapsal 12 asistencí.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
14. dubna 2026  18:20

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

