Reprezentant Červ podepsal v Plzni nový kontrakt. Věřím v další úspěchy, říká

Červ přišel do Plzně v lednu 2024 ze Slavie a postupně se vypracoval v jednu z opor a dostal se do národního mužstva. Byl u toho, když před dvěma týdny Česko vybojovalo postup na letošní mistrovství světa.
„Lukáš se díky svým výkonům na domácí i evropské scéně velmi rychle po svém příchodu vypracoval mezi klíčové postavy našeho týmu. Logicky tedy bylo naším cílem, abychom se domluvili na prodloužení smlouvy. Jsem si jistý, že i v nadcházejících sezonách bude jedním z našich důležitých hráčů, a to nejen na hřišti, ale i v kabině,“ prohlásil sportovní ředitel Martin Vozábal.
Červ je slávistickým odchovancem, ale za první tým odehrál jen patnáct minut před šesti lety. Pak hostoval v Jihlavě a v Pardubicích, v létě 2022 zamířil do Liberce s tím, že Slavia měla co mluvit do jeho případného dalšího přestupu.
Právě na tom ztroskotal jeho uvažovaný příchod do Sparty, která o něj měla zájem během léta 2023. O pár měsíců později tak formálně přestoupil do Slavie zpátky, protože ta ho potřebovala poslat do Plzně jako jednu z protihodnot za gólmana Jindřicha Staňka.
„Jsem ve Viktorce dva roky a za tu dobu jsem tady prožil krásné chvíle, ať už přímo na hřišti, nebo i mimo něj. Nádherné zápasy Evropské ligy, velké ligové bitvy nebo třeba narození dcery. To všechno jsou momenty, které se mi zapsaly do srdce,“ prohlásil Červ.
V týmu je ceněn pro svou skvělou kondici, dřinu, bojovnost, provokace soupeře i styl, který je pro protivníky dotěrný a krajně nepříjemný.
„Vážím si všech lidí v klubu, kteří pro něj dýchají, všech našich fanoušků i celého města, v němž se s rodinou cítíme dobře a líbí se nám tady. Doufám, že budeme na naší společné cestě psát další velké, a hlavně úspěšné příběhy.“
Lukáš Červ odehrál za Viktorii Plzeň celkem 119 zápasů včetně 34 v pohárové Evropě. Celkem vstřelil 8 branek a zapsal 12 asistencí.