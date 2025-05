Jak se vám vedle něj hrálo?

Od té chvíle, co jsem do Plzně přišel, jsme vlastně byli na hřišti spolu. Já si to užíval, on je skvělý fotbalista. Ten rok a půl byl krásný, teď musíme pokračovat bez něj.

Bude Viktorii scházet hodně?

Moc. Je to kapitán, to hovoří za vše. Bude nám chybět nejen fotbalově, ale i lidsky. Stejně tak Cadu. Ale tohle je součást fotbalu, musíme to dál zvládnout bez nich.

Jste teď připraven převzít na hřišti větší vůdcovskou roli?

Já myslím, že mám nějaký herní styl. A ten se nezmění na základě toho, kdo je vedle mě v záloze. Budu hrát pořád stejně, jak umím, mám to tak nastavené.

V nadstavbě jste udrželi druhou příčku tabulky, jste se sezonou spokojený?

Jsme, jen všichni víme, že jsme si to zbytečně zkomplikovali. Ale myslím, že v nadstavbě jsme všechna utkání odehráli dobře, jen nám některé výsledkově nevyšly. Důležité bylo, že jsme to furt měli ve vlastních rukách. Do posledního zápasu s Jabloncem jsme šli dobře nastavení, od povedeného začátku se to pak vše odvíjelo.

Zahrajete si nemistrovskou fázi kvalifikace Ligy mistrů. Věříte, že Plzeň může i tuhle obtížnou cestu zvládnout?

Zahrál jsem si tady Konferenční ligu, Evropskou ligu – proč do toho nejít s radostí a chutí to zvládnout? Uvidíme jak los, ale ty zkušenosti, které jsme v pohárech poslední dva roky pobrali, jsou velké. Teď v té cestě musíme pokračovat.

Pavel Šulc se raduje z gólu se spoluhráčem Lukášem Červem.

Kolik sil vám ke konci sezony zbývalo?

Sezona byla dlouhá, ale fyzicky jsem se cítil dobře. Spíš ta hlava. Dával jsem si na sebe čím dál větší tlak a teprve nedávno pochopil, že je to zbytečné. Musíte v sobě pořád cítit hlavně radost, hrát to s láskou a srdíčkem. Myslím, že už jsem si to v sobě vyřešil.

Měl jste s tím nějaké potíže?

Na rovinu, doma jsem to hodně řešil, na předchozí dva tři zápasy jsem nebyl dobře nastavený. Potřeboval jsem to zase změnit, užívat si fotbal, radost ze hry. A proti Jablonci už to tam opět bylo, jsem rád, že jsem si to vyřešil.

Napadne vás nějaký výjimečně povedený zápas v sezoně?

To asi ne. Povedených bylo fakt hodně, jsem za to vděčný.

Loučení po posledním utkání s Lukášem Kalvachem a Caduem bylo hodně emotivní, vnímáte to i tak, že končí jedna éra?

Zatím se loučíme jen s těmi dvěma. Uvidíme, jak to bude vypadat dál. Každou sezonu jsou příchody a odchody, to je ve fotbale normální. Uvidíme, jak bude tým vypadat na začátku příští sezony.